NewJeans合約訴訟開審　爆事務所差別待遇兼企圖損害名聲

韓國人氣女團NewJeans去年11月底以所屬的ADOR事務所及母公司HYBE違反合約及沒有聽取她們的訴求為由，單方面宣布合約無效，ADOR其後提出確保事務所地位及禁止組合進行簽訂廣告合約等活動的訴訟，今早（7日）在首爾中央地方法院開審，5名成員今早身穿黑色西裝及套裝出庭。

NewJeans的代表律師指HYBE通過子公司BELIFT LAB推出新人女團ILLIT，企圖破壞NewJeans的品牌價值：「他們模仿了NewJeans的企劃書，我們也收到HYBE內部職員的舉報，NewJeans與ILLIT的出道時間只差3年，但企劃書的內容過分相似，如果比較體裁、模枝、文獻和內容是非常類似。」

代表律師又拿出她們與ILLIT的韓服寫真作比較：「如果不仔細看，根本分不清誰是NewJeans，誰是ILLIT，為甚麼一定要用類似的色感、概念和質感，並不是ADOR或是NewJeans的父母先指出，而是粉絲最先發現。」他亦比較NewJeans與ILLIT的預告照及舞步等，指出其中一個動作與NewJeans出道曲《Attention》的舞步一模一樣：「提起《Attention》的話，所有粉絲都會想起這個動作。」

他指HYBE對NewJeans和另一子公司Source Music的女團LE SSERAFIM有差別待遇：「HYBE曾經答應讓NewJeans成為事務所的第一隊女團，前老闆閔熙珍於是抱着期待的心情加入HYBE，但HYBE於2021月3日組合完成出道評價之後把計劃擱置，然後在這期間讓LE SSERAFIM先出道，卻沒有作任何解釋。」

代表律師又指HYBE曾故意損害NewJeans的形象，在去年12月底濟州航空發生嚴重空難後，NewJeans與LE SSERAFIM、ILLIT及TOMORROW X TOGETHER等同門歌手出席《日本唱片大賞》，當時NewJeans的5名成員準備在胸口扣上黑色絲帶，但ADOR方面卻以日本電視台未必允許為由阻止，成員後來得知沒有問題後便匆忙地繫上絲帶，但後來她們發現其他同門歌手都有扣絲帶上台：「NewJeans假如聽了事務所的話，差點就要成為被攻擊的對象，這就是ADOR在背後損害成員名聲的證據。」

至於ADOR方面就指專屬合約中最重要的義務是向藝人提供工作的機會及繳清收益，而他們已經履行：「我們已向每名成員支付50億韓圜（約2,743萬港元）的結算金。」ADOR又表示NewJeans是HYBE花上210億韓圜（約1.15億港元）投資和培養的組合：「不可能有公司會對這樣的組合有差別待遇或將她們埋沒。」

而5名成員在離開法院時接受記者訪問，問到她們為何親自出庭，成員Minji表示：「畢竟是與我們有關的事，我們覺得親自出席會比較好。」而她們將於本月23日來港出席音樂節，她表示如果可以，希望能完成所有預定的活動，對於參與完辯論的心情，Hanni說：「能夠充分地說明我們所經歷的事，無悔了。」