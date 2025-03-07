蛋糕餅乾小甜點　散發烘焙芳香

注重健康的都市人，近年都講究Work Life Balance，在忙碌工作過後，總要有時間調息一下，部分人會喜歡入廚，整蛋糕焗曲奇，若然是想咩都唔做慢慢歎亦無問題，新出的蛋糕、餅乾和烘焙小點，口味和造型應有盡有，為疲勞的身心帶來慰藉。

焦糖芝香

不同的味道，可令甜味蛋糕變得更富層次。精品蛋糕店全新推出堂食的炙燒焦糖芝士千層蛋糕，客人點選後會即燒焦糖表面，配入口即溶的忌廉芝士，再加上芝士口味千層蛋糕配檸檬忌廉和牛油餅底，酸甜開胃、層次分明。

鮮製朱古力撻

含不同風味的朱古力，即場製作坊間少見。比利時朱古力品牌於3月指定日子在中環分店推出期間限定鮮製朱古力系列，到時品牌朱古力大師會即席新鮮製作三款系列單品，鮮製朱古力撻有特濃黑朱古力、士多啤梨、開心果和伯爵茶口味，小巧精緻。另外還有鮮製松露朱古力和生朱古力選擇，為大家帶來限定甜味。

人氣蛋撻

要數現時最熱門的甜點，杜拜朱古力肯定入圍。尖沙咀新派台灣菜餐廳趁此熱造2款全新口味的麻糬蛋糕，杜拜朱古力開心果麻糬蛋撻表面是意大利開心果醬配法國Kataifi脆脆，中間是朱古力蛋漿蛋撻，烘熱吃還有拉絲麻糬。杜拜朱古力士多啤梨麻糬蛋撻以士多啤梨味白朱古力配脆脆，入口富果香，配搭新穎。

可愛酥餅

家中總會有些餅乾作儲備，方便醫肚。零食品牌早前推出新款酥餅，牛奶和可可酥餅總共打造了18個可愛表情作裝飾，無論是型格黑超、性感的Wink又或是愛的心心眼都咁吸睛，吃前先欣賞一番，心情自然好。

櫻花氣息

來到春日，日本的櫻花應季而開。日本朱古力品牌全新推出櫻花系列風味，除有櫻花芝士味生朱古力、櫻花莓果及櫻花白朱古力和櫻花莓果朱古力磚外，還有新出的櫻花莓果曲奇，入口滲出櫻花香氣和士多啤梨朱古力甜味，雙重口感。