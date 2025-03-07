王大陸出事再掀扯出閃兵案　偵查隊長認「誤傳」泄個資

台灣藝人王大陸早前因涉嫌逃兵役，疑似製作可「閃兵」、即免除當兵嘅證明給兵役單位而被捕後，本月再因涉嫌教唆富二代游姓男子，搵人痛毆Uber司機，對中外界對王大陸透過咩大平台定位到司機一事感不安，疑有個人資料外泄。檢方依傷害罪偵辦，卻意外發現台北市刑大1名劉姓隊長疑似不慎洩漏個人資料，現劉男主動通報並解釋係誤傳，令王大陸事件再次峰迴路轉。

台北市刑大一名劉姓隊長見游男遭羈押禁見，主動通報上級表示，王大陸同游男今年2月前往北市刑大表示遭詐騙，游男提供警方疑似嫌犯的影像，執法部門查出嫌犯身分後畀王大陸指證，劉員要將嫌犯資料傳畀同仁時，不慎誤傳畀游男。劉姓隊長直到近日見到游男出事，檢查手機先發現，主動告知坦承疏失。而目前未有證據顯示誤傳嘅資料同王大陸教唆傷人案有關，但劉姓隊長已調離現職，檢方訊後以劉員涉犯個資法、偽造文書、洩密罪諭知20萬元新台幣交保。

對此，唔少網友都對呢個離奇原因起質疑，指同王大陸教唆傷人案毫無關聯，都係解釋唔到王大陸等人點搵得出該受害Uber司機嘅定位。當中女星雞排妹死敵、網紅陳沂更發文直斥：「這麼爛的說法你信？八點檔都不敢這樣演，你阿公阿嬤都不信了。」