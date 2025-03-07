純電概念EV2　空間變法

以往要設計適合在城市游走的實用小車，礙於搭載內燃引擎兼前後軸距等傳統底盤平台限制，局限了車廂空間。而電動車就不受此限，儘管尺碼再小，車長再緊湊，只要巧妙利用一些空間對策，便可變出意想不到的寬敞車廂空間。像全新發表的EV2概念車，可說是其中一個最佳示範。

加細碼SUV定位

韓系起亞（KIA）最近於大型活動中，帶來一款以加細碼SUV定位的全新EV2概念車，同時預告其量產版有望於2026年以EV家族新成員身份登場。加細碼顧名思義是比細碼還要小，雖然廠方沒有公開實際尺碼數字，但對比較早前由概念變成量產的車型EV3，其車長及軸距分別為4.31米及2.68米，可為大家提供一定參考性。外觀設計上，新概念車延續了EV家族標誌性的Opposites United和諧對立設計。車頭一對雙垂直頭燈及日間行車燈組，採用了「走燈蓋」的開放式設計，時尚前衞。簡潔平滑的車身表面，配上可持續物料製成的特粗黑色防刮下裙及銀色防撞保護板，形成鮮明對比之餘，亦展現出硬朗動感一面。

滑動座椅機關

新車一如EV3採用E-GMP模組化底盤架構打造，前後懸極短，前輪及後輪剛好設於接近車頭及車尾盡處，好處是即使車身尺碼緊湊，依然能獲得不錯的軸距，以及意想不到的寬敞車廂空間。作為一款加細碼SUV，更考驗設計團隊將小空間大利用的空間對策。首先是採用對開式車門配搭不設B柱的設計，輕鬆營造出闊落的前後排進出空間。一前一後排座椅均起用長椅式設計，其中後排整張長坐墊可翻上摺起，騰出空間置物或預留空間讓整張前排座椅向後滑。適合於停車時坐在座椅上伸展雙腿休息，甚或直接坐在平地台上開餐。值得留意是前排座椅底部的左右兩側均設有伸延座位，按下機關便會隨隨向外滑出，只需拿出預先藏在裏面的坐墊蓋好，便可由2座變成4座。

車廂互聯科技

配備相連的數碼化儀錶及中央觸控屏幕的儀錶台，以至軚環同採用極致簡約的零按鍵設計。其貫穿式下部的橙紅色金屬表面，看似是單純裝飾，其實隱藏了無線充電器和電源插座。為方便與行人和其他道路使用者進行交流，A柱位的前角窗位置，特設文字訊息顯示器，還可透過車上的先進互聯科技發出聲音訊息。前內門板凸出的三角形則是一個可拆式喇叭，讓你拆下來放置於車廂不同位置，甚至拿出車外，例如在充電站或戶外停泊時隨身聽歌。此外，車廂用上不少可持續物料鋪陳，像剛才提到的儀錶台、軚環、全車座椅以至內門板亦然，其中內門板扶手的填充物乃是一種來自蘑菇的菌絲體生物基物料，廠方刻意將它保持外露，讓你打開車門時可留意得到。