羅家英事隔20年返無綫拍節目　大爆被馮盈盈兩宗罪激親

藝人羅家英、馮盈盈與關楓馨在將軍澳電視城出席節目《飲茶》記招。羅家英事隔20年後再為無綫拍節目，自嘲因為：「我唔等使囉。」又指本身對飲茶有興趣，聽到節目名最初以為是講飲茶，原來是講飲講食。

講到與盈盈和楓馨合作，羅家英笑言被盈盈激親，他笑說：「佢又駁嘴、又搶對白，但後生女係啱嘅，唔好畀佢停表達自己意見，唔使畀面我。」盈盈笑說：「我冇唔畀面家英哥，佢好開明、好玩得，初頭都就住就住嘅，後來畀佢感染咗，大家多啲火花，最鍾意係搶家英哥對白，喺佢面前講佢啲經典對白，好難觸摸呀。」

羅家英又爆老婆汪明荃知道他與盈盈合作大讚盈盈好身材，但家英哥笑言見到卻有點失望，盈盈連忙解釋說：「因為通常同阿姐見面都係台慶着晚禮服，台慶你嚟呀，到時着晚禮服畀你睇。」

關楓馨指因爸爸關禮傑叫家英哥做老竇，故她是孫女，拍攝時他也不時提點，好像爺爺一樣。對於有網民早前在機場見到家英哥與阿姐拖住手相當恩愛，他笑指因阿姐論盡，故出街也會拖住手。此外，盈盈也在廣州拍攝時被網民野生捕獲，但卻被指似街坊，她笑說：「呢啲係貼地、親民。」