慶祝40周年！期間限定水怪咖啡店

HANGYODON（水怪）是近年Sanrio旗下人氣強勁的大明星，擁有逗人開心的性格，但內心卻十分害怕孤獨，如此反差的設定圈粉無數。為慶祝水怪40歲生日，Sanrio特別打造以賞櫻花為主題的聯名咖啡店「HANGYODON CAFE～40th Anniversary～」，描寫水怪與好友章魚Sayuri一起賞櫻的歡樂場景。即日起在東京、愛知、北海道及大阪等地期間限定營業。菜單方面結合了中式料理與甜點，並以櫻花為主題打造出多款打卡必備的餐點，推介「HANGYODON之幸福飲茶」，是一個超澎湃的飲茶套餐，可一口氣品嘗到印有水怪大臉的肉包、燒賣及壽桃包，還附上水怪最愛的蝦餅跟杏仁豆腐，及可添飲的茉莉花茶。另有「辛辣中式飯店」，除了有以水怪形象製作的淺藍色米飯，還能吃到回鍋肉及麻辣湯。兩種吃法包括把湯淋在配菜上，以及把飯浸泡在湯裏。「櫻花滿天中華冷麵」則呼應櫻花主題，冷麵特別使用了紅心蘿蔔、火腿和煙熏三文魚等粉紅色系的食材來呈現。甜點方面，不可錯過為了慶祝水怪40歲生日所製作的「周年慶生蛋糕」淋上滿滿的粉紅色鮮忌廉，造型可愛。此外還有「賞櫻聖代」、「春天溫泉之旅」等食品選擇。

特色凍飲包括擁有水怪表情的士多啤梨雪糕漂浮乳酸菌飲品、櫻花及士多啤梨風味拿鐵、水蜜桃果茶梳打等，飲品均附送隨機水怪飲管牌。咖啡店更推出多款限定周邊商品，包括鎖匙扣、徽章、公仔、抱枕、透明收納袋、毛巾和馬克杯等。只要到官網預約並用餐，即可獲得四款隨機的拍照道具一個，消費餐點滿3,300日圓（約HK$343），可再獲櫻花香味的「香氛明信片」一張。

東京原宿店及愛知名古屋店：即日至4月20日

大阪天王寺店：3月13日至4月20日

北海道札幌店：3月12日至4月13日