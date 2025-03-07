中年3︱李金凱獲讚唔輸羅啟豪譚輝智　有望入三甲？

無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音3》戰況愈來愈激烈，本周日（9日）播出一集是20強晉身16強一對一PK賽下半場競選，主題為「那些年我們聽過95年至04年的電台歌曲」，今集雲集多位高分參賽者，當中有「中3天使」之稱的李金凱，他以《飛花》對戰，表現耀眼，評審張佳添無論對金凱的格子套裝造型，抑或其感情演出均好評如潮，又讚他每次演出，總會溫暖觀眾的心：「一路聽，冧晒！你好識揀歌，好識揀發揮到『到底李金凱嘅靈魂是甚麼』，呢啲歌恰到好處。第一屆有靚聲嘅羅啟豪，而第二屆有將廣東歌發揮得淋漓盡致嘅譚輝智，你唱粵語歌真係唔會差過佢哋。」另一位評審陳曉東亦讚許道：「好鍾意佢唱歌嘅感覺，唔係為傷心而賣傷心，反而係笑住嚟唱，你會感覺到佢所有情感都從內心直接出嚟，加上聲音特質，一開口已非常好聽。」評審周國豐則踢爆金凱搞到主持人車婉婉嘅水煲着咗。

至於之前憑《李香蘭》人氣急升的占士丁丁，本回繼續選唱張學友的經典歌曲，獻唱《愛是永恆》獲得評審們不俗評價。擁有英國血統、不懂廣東話的占士丁丁，透露花足一整個月時間、付出最大努力苦練歌曲，尤其在發音、感情、情緒和了解歌曲故事上。張佳添指：「佢啲長音有自己拖發，同學友唔似，雖然有啲口音，如合埋眼唔睇歌詞，完全聽到佢唱乜，一個月苦練係有收獲嘅。」相反，東東似乎對占士丁丁「不太歌劇化」的版本有意見：「以比賽嚟講，我會用過癮兩字去形容。原本屬於歌劇歌曲，但佢又唔係完全歌劇，開頭教堂背景好似見到個神父出咗嚟來，感覺好似去咗領洗咁！」他突然戲癮大發，模仿唱聖詩的情境，引爆笑彈。