陳嘉慧復出赴雲南拍節目　無懼肺部舊患攀登高海拔

無綫藝人陳煒、曹永廉、游嘉欣、鍾凱瑩、黎諾懿、文凱婷及陳嘉慧日前分別出發到貴州及雲南為新節目《養生之旅》拍攝，為觀眾尋找養生秘訣。陳嘉慧自產女後一齊忙於湊B，未接劇拍的她，視今次為「復出作」，為之後拍劇預熱。出發時她與諾懿等都有接受無綫娛樂新聞台訪問，由於導演及監製都出現高山反應，故他們都分外小心，當諾懿笑指「重任」留番給後生去做時，文凱婷即謂:「我都要人Carry」，陳嘉慧又即笑言：「我未上機已經開始唞唔到氣」。不過去到雲南，他們都被當地的美景吸引，陳嘉慧昨晚接受東網獨家訪問時謂：「出發前我哋有跟李暉師傅學太極，之後喺當地啲靚照都有拍攝耍太極，今次行程有14日，會去昆明、大理、香格里拉等地方，呢幾日我哋都有去啲高海拔地方，連續行咗幾日山，行到有啲氣喘，加上我之前撞車撞扁咗個肺，今趟旅程好養生，順便幫我吹番脹個肺、練呼吸，個人都精神啲。」她又指明天會返港看看女兒，之後再返去拍過。

至於到貴州拍攝的陳煒及曹永廉接受無綫娛樂新聞台訪問時表示行程中會帶大家尋覓養生方法，挑戰零下11度之下拍攝，他們亦需要到海拔2500米多的山尋醫。為了應付高海拔氣候，出發前他們更專登學習氣功、太極，陳煒笑言：「我覺得簡直為我哋今程嘅體能打咗個底，最近訓練咗我嘅大腿肌肉添！」

期間他們又分享保養心得，阿廉已「登六」，但外形睇落仍然維持凍齡狀態，他笑言:「其實我又冇乜特別，我自己家族好鍾意煲湯，唔知呢樣算唔算養生嘅一種。」而煒哥表示會吃多點新鮮食物，今次更會食黃果樹瀑布中的魚。而游嘉欣日前亦於社交平台PO了於當地拍攝時的照片，路上有不少鴨仔，她更搞笑配文：「覺得呢個畫面好浪漫，平平淡淡咁散步。」