日本殿堂級影帝役所廣司　獲亞洲電影大獎頒發「終身成就獎」

第18屆亞洲電影大獎今日（7日）公布「終身成就獎」由日本殿堂級影帝役所廣司奪得，以表彰他40餘年來對電影的深遠影響。他不僅是日本奧斯卡（日本電影學院獎）史上最多次入圍影帝的男演員，曾4度奪得最佳男主角，更憑《新活日常》勇奪康城影帝，演技備受國際肯定。

談及獲獎感受，役所廣司坦言：「我認為這個獎項是為了鼓勵我們繼續努力而頒發的。」當被問及如何看待「終身」與「成就」時，他感慨：「這次的終身成就獎的『成就』，對我來說，不僅是對過去的肯定，更提醒我，即使走到這條路的最後，我也要傾盡餘力，全力以赴，盡可能為這條道路再做出一點貢獻。」對於一直支持他的影迷，他則滿懷感激：「原來自己也有支持者啊。有了這份信念，就能鼓起勇氣繼續前行。」身為影壇的傳奇人物，他被譽為「教科書級」的演技代表，然而，他卻謙遜地表示：「甚麼是教科書級演員呢？在演戲的過程中，我也時常對自己產生疑慮，總是在自問自答這個問題。」

回顧橫跨四十年的演藝生涯，當被問及最難忘的演出時，他坦言：「所有角色都令人難忘，並不是説我沒有後悔演出的作品 ，但也正因為有那些作品，造就了今日的我。」即使累積無數代表作，他依然懷抱對表演的熱忱：「在電影與演技方面，仍有很多未完成的夢想，所以直到如今，我也能夠一直持續當演員。」

被問到如今的年輕演員與自己剛入行時有何不同，役所廣司坦言：「現在大多數的年輕演員從小就被培養面對鏡頭，這一點跟我這一代人有很大的不同。我第一次看到在動的自己，看到影片中的自己，大概是我成為演員之後的事。這確實是我感受到與年輕演員們之間的不同之處 。」他又向年輕演員提出建議：「因為大多數時候都是扮演人類角色，希望你們對不同的人抱有興趣，跟不同的人深入交流，希望你們能真正享受作為演員的工作。」