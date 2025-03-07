Tyson Yoshi豪擲百萬拍MV　拍出戲癮想演反派

歌手Tyson Yoshi推出今年頭炮歌曲《1994》，為求精益求精，他巨細無遺打造具90年代風格的曲風、歌詞與場景，並邀得好友游學修、周殷廷（YT）及雲浩影（Cloud）演出MV，又豪擲近百萬打造電影級數的動作戲與飛車戲，以江湖兒女的愛恨情仇，交織出一段扣人心弦的「愛的輓歌」，向90年代輝煌璀璨的香港電影致敬！

講到創作概念，Tyson表示《1994》是描述30歲的自己：「原本歌名叫《浚彥》（Tyson本名程浚彥），係我嘅專屬歌曲。如果要寫一首屬於我、叫做《浚彥》嘅歌，首先一定要全廣東話，其次一定要好有男人味，而且今次《Rocket 666》係搖滾專輯，除咗一啲外國的搖滾元素，最後一首『埋齋歌』必須要回歸香港風格。我覺得廣東歌嘅搖滾里程碑一定係90年代，所以曲風同歌詞都係向90年代嘅搖滾歌曲致敬，我聽咗足足一個星期Beyond、王傑同太極嘅歌曲，先寫出《1994》。」

新歌曲風與前作大相逕庭，Tyson透露新歌險「難產」：「朋友聽完覺得我係講笑，唔相信我係認真，於是我將歌詞改到摩登啲，仲由原本獨唱，改為搵其他歌手合唱，但搵唔到同我一樣咁Man嘅男歌手，喺我低頭沉思嘅時候，喺電台門口抬頭就見到YT，佢一口答應Featuring，令成首歌平衡得更好，亦更合邏輯！」Tyson坦言1994除了是他的出生年份外，90年代亦滿載美好的童年回憶。

今次MV亦是向90年代的經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬，故事講述Tyson與好兄弟YT同時喜歡上Cloud飾演的士多太子女，因為Cloud而與飾演反派游學修爆發激烈衝突。談到今次選角：「Cloud同YT嘅角色設計係向《97古惑仔：戰無不勝》入面嘅鄭伊健同李嘉欣致敬，我想重現呢種斯文女仔同古惑仔互相牽扯嘅感覺。Cloud嘅氣質同李嘉欣好像，YT嘅演技令我好驚訝，原來佢好好戲。」他稱視游學修為「定海神針」：「如果整個MV都由歌手演出，難免會擔心，因為我唔識演戲，所以一定要搵演員飾演反派，推進成個故事，同時激發出大家嘅演技。」

至於MV中的飛車戲，Tyson稱正是受到《烈火戰車》系列啟發，他們清晨冒寒在昂船洲大橋取景，多角度打造既刺激又震撼的追車場口，Tyson更穿上《烈》片中的品牌Tee上陣，細緻度滿分！他說：「最難忘買咗一部跑車，只係揸咗兩次，就奉獻出嚟拍MV嘅炒車場面，哈哈！所以今次唔止係碌爆友情卡，信用卡都碌爆咗，銀行戶口接近破產邊緣。」雖然千金散盡，但他直認因此拍出戲癮：「同朋友一起演戲比較舒服，更容易進入狀況，事關有拍檔同我對戲，好過演獨腳戲時掛住Chok同有型，希望將來有機會拍電影，最好係演自己有份寫或執導嘅劇本，最想挑戰做反派，一定好好玩！」