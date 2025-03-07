袁澧林胡卓希相隔9年再續前緣　勾起歌迷回憶

今年是樂隊Dear Jane成軍20周年，昨日（6日）推出今年的第一首主打《你流淚所以我流淚》，MV由袁澧林 （Angela）和胡卓希（Jason）再次擔演主角「高小曼」及「陳浩然」，延續2016年愛情三步曲《哪裏只得我共你》、《只知感覺失了蹤》和《經過一些秋與冬》的故事，預告一出已令歌迷非常期待，紛紛表示「回憶返哂嚟！」、「等咗九年，小曼同浩然嘅故事終於有下集！」、「淨係聽完讀白已經想喊！」。

團隊為了可以充分延續故事情節，特意回到三部曲MV主要拍攝場景木工店及觀塘的橫街窄巷取景，拍攝當日Dear Jane亦有特意探班支持，眾人到達拍攝現場後不禁感嘆：「呢度咁多年都冇變過！」而大家都讚Jason無老過，他自爆：「秘訣係後生時留鬚，大個剃咗就會後生咗！」

至於這首歌是否最終章，大家都一同表示不想！Angela笑說：「當初拍到呢三步曲嘅MV我真係覺得好開心，呢幾個MV唔只係所有樂迷嘅回憶，對我嚟講都係我生命入面一個影響咗我好多、好重要嘅一件事，希望50歲都會再搵返我哋喺老人院拍！」樂隊結他手Howie直言睇大家反應：「可能隔十年又返嚟睇吓個故事變成點，類似人生實驗或者係個實時嘅故事咁，兩位主角好似熄咗攝影機都仲生活緊咁！哈哈！睇嚟我哋打機都打得太多！」