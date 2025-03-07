孫耀威聞愛妹孫美賢與鄭梓浩斷聯　語重心長：防止詐騙

歌手吳業坤與港姐冠軍倪樂琳、季軍楊梓瑤、戴祖儀等晚上到灣仔出席慈善晚宴。歌手孫耀威由馬來西亞趕回港出席晚宴表演。他的妹妹孫美賢（Miranda）早前參加《中年好聲音2》時被爆婚內出軌，被指背夫包養參賽者鄭梓浩，事件揭露後她向老公坦白承認，獲得原諒。最近孫美賢與傅明憲到瑞士滑雪，與老公一家四口的照片亦曝光，問到孫耀威細妹和妹夫是否已經和好如初？他說：「佢嘅嘢我就方便代佢答咁多，但一切都好好嘅，因為我妹夫生日，依家一家人滑緊雪。（細妹係咪畀你鬧醒咗？）我唔會鬧佢嘅，據我所知當初係有啲問題，都交咗畀給律師去搞，但內容我就唔清楚。（細妹係咪已經同鄭梓浩冇聯絡？）新聞都有講，防止詐騙，大家都要小心啲，（有冇擔心過細妹？）唔使擔心，大家都係成年人，人生都有好多事會遇到，唔係每件事都做得好，努力向前，其實唔係媒體寫到咁癲，係有啲人加鹽加醋，但我唔講咁多，喺我哋家庭上就一切正常，有啲咩要追究就交畀律師處理。」

正在內地展開巡唱的孫耀威指尾站希望放在香港和台灣演出，因台灣是他出道的地方，香港則是他的家是我的家，台灣希望在小巨蛋舉行，香港則喜歡紅館的情懷。講到頻頻舉行巡唱的張學友再病到要叫停巡唱，他指學友的唱歌方式也一直是他的模仿對象，已經很有技巧，但演唱方式也損耗精力，能夠做那麼多場相當不容易，已經是神人，他說：「我經常直播、演出唱歌，已經唱到喉嚨喺生繭邊緣，依家為咗唱歌，一滴酒都唔飲得、辣嘢、汽水都唔食唔飲，變咗老婆鍾意咗飲紅酒，佢就畀咗個暖水壺我攞住，好似變咗個虧佬咁。」

同場，吳業坤為晚宴擔任表演嘉賓獻唱新歌《愛情求生案內書》，他受訪透露月尾將開拍無綫重頭劇《新聞女王2》，自嘲發福擔心角色不連戲，將會減10磅，他笑說：「今次嘅續集都幾製作，戲份都多咗，雖然唔使除衫，但係都想上鏡靚仔啲。」

將要到內地拍攝數月的他又要丟低日籍嬌妻，吳業坤笑說：「都有投訴嘅，到時睇吓上面有咩好玩，再接佢上嚟探班。」他又透露今年除了計劃在內地舉行巡唱，也希望年尾再港舉行入行10周年演唱會：「場地就唔使大，反而想細啲，希望可以連續唱幾日。」

倪樂琳和楊梓瑤指會會晚宴抽獎，但皆指笑一向無抽獎運，所有運氣似乎都用了在參選港姐上。倪樂琳透露她參與拍攝的飲食節目《鮮美湛江美景遊》將播出，當中有很多新嘗試：「節目裏面要食沙蟲同泥釘，不嬲都唔敢，但拍飲食節目就點都要試，估唔到沙蟲幾好食，當地多用嚟煲粥，煲出嚟啲粥好鮮，幾驚喜。」在北京電影學院讀書的楊梓瑤預計6月畢業，現在正努力寫論文準備畢業。