Amber Rizzo　巨乳壞情人

影視界有啲演員專做壞蛋，喺幕前衰到冇朋友，估唔到喺美國四仔界都有脫星以壞女孩形象上位，佢就係自稱壞事做盡嘅巨乳癡女Amber Rizzo！

性格叛逆

好多演員喺幕前壞到透，但實際上好人到痹，但唔排除有啲演員真係壞蛋一名，喺鏡頭前做番自己，來自美國加州博蒙特嘅Amber Rizzo就係人辦。話說呢位巨乳脫星自細已經好反叛，除咗霸凌行為唔做之外，幾乎全部壞事都做過晒咁滯，14歲已被踢出校兩次，大學時期又因為犯規而再次被校方開除學籍！被問到點解咁鍾意搞事時，Amber Rizzo話長期冇屋企人理，自己又群埋啲壞人，覺得做壞事能夠令自己變得與別不同，但自從被大學踢出校，決定洗心革面，努力讀書，最終獲得教育文憑兼且做埋大學學業生。

自薦下海

既然一切重回正軌，點解又會走去做脫星呢？Amber Rizzo話一直有睇開四仔，對脫星工作充滿好奇心，加上喺工作期間認識到業界人士，於是抱住一試無妨嘅心態，向對方自薦，而為咗令自己嘅演出更加專業，更加喺演出處女作前一個月開設成人直播頻道，喺鏡頭前自娛，每次演出過後都會向粉絲問意見，睇吓有乜嘢地方可以改善。Amber Rizzo嘅一番苦心果然冇白費，為Teamskeet演出嘅出道作《Britney Amber》大受歡迎，並火速推出續集，隨後仲有機會跟Zero Tolerance、Digital Playground等著名片廠合作添！

另外，Amber Rizzo話當初接咗唔少劇情類四仔，好多時要喺片中扮演鹹濕女郎，但覺得跟劇本演出太單調，於是向導演提議化身壞情人會更好睇，而呢一招真係奏效，令佢成為四仔迷嘅寵兒，仲喺AVN同XBIZ呢兩大四仔頒獎禮上獲得最佳新進女脫星提名，確係壞得出色！

Profile

出生地：美國加州

身高：162cm

三圍：36D-24-36

身為四仔界壞情人Amber Rizzo喺近年嘅人氣愈嚟愈勁，四仔獎項拎唔少，其成人網紅事業亦做得有聲有色，早前更宣布成立四仔製作公司，務求令事業更上一層樓。