劉浩存擔正惹劣評　張藝謀「潛水」避風頭

內地兩大頂流女星趙麗穎與楊紫早前被指對張藝謀監製新劇《主角》「女一」之位虎視眈眈，去年連奪兩視后獎的趙麗穎呼聲更高唱入雲，可惜最終該角竟落在「謀女郎」劉浩存身上，網上負評如潮！該劇近日舉行開鏡禮，張藝謀竟沒有現身，劇組亦急推劉浩存大晒京劇功架的短片，望扭轉劣勢。

電影名導張藝謀首次監製電視劇《主角》，該劇日前正式開機，主演劉浩存、張嘉益、秦海璐等現身，卻未見「靈魂人物」張藝謀及有份主演的竇驍！

《主》劇公布女主角為劉浩存後，即引起網上熱議，因該劇是張藝謀首度「踩過界」任電視劇監製的作品，並改編自曾奪「茅盾文學獎」的同名小說，由籌備至開拍都備受注目。女主角以秦腔名伶易秦娥成長路作背景，屬「大女主」戲，網民覺得無論外形或演技，趙麗穎均比劉浩存勝一籌，不明白何解會如此選角，未知是否反對聲音太多，張藝謀為免再惹話題，決定缺席開鏡禮。

晒戲曲功架被彈

劇組亦一反常態，平時只會在劇集臨近播出前，才在社交平台分享花絮片段，今次竟在開鏡日已釋出劉浩存大晒「臥魚」、「蘭花掌」等戲曲功架的短片，望為她「加分」，怎料其中一個「瞪眼」鏡頭，卻被網民大彈空洞無力，未能挽回頹勢。

有內地消息指，趙麗穎與《主》劇失諸交臂，其中一個原因是她去年連奪「飛天獎」及「金鷹獎」兩大視后獎，身價今非昔比，價錢談不攏之餘，檔期亦是一個問題。除此之外，有指劉浩存的團隊原來跟投資方稔熟，所以在資金考量下，劉浩存順理成章成為女主角。

趙麗穎雖然無緣演出《主》劇，但她之前跟另一名導馮小剛合作的電影《向陽．花》將於下月上映，劇組昨日推出首支預告片，穿囚衣的趙麗穎與其他獄友打交，其中一幕更咬牙切齒地狠摑對手，跟平時斯文的她判若兩人，勁度十足。

另外，製作人于正近日開直播，有網民發現他掛的宣傳句子是會在直播間回答「陳曉和趙麗穎還可以再搭嗎？」令其直播熱度炒至第一，但他並沒有解答這個問題，還在社交平台留言指自己不太熟悉直播功能，點錯標題，不少網民罵他借趙麗穎及陳曉的名氣「抽水」，不相信經常開直播的他不懂使用當中功能。

內地頂流女星楊紫曾爭奪《主角》女一角色，近期忙於拍攝劇集《家業》的她，仍不停接廣告，近日頻頻亮相不同的直播間，未知是否因工作太忙，日前做直播期間，被主持問到有甚麼說話跟粉絲們說時，她竟「發台瘟」，笑說：「前兩天剛說完，今天又要再說，我覺得自己是個男人，要天天跟女朋友談情話，但我現在真的想不出來，不如今次放過我吧！」主持即幫手解圍，笑指明天還要說，不用太在意，楊紫亦補充說現在重點都在事業上，想不出甚麼情情愛愛的說話了。

楊紫的粉絲不但沒有介意偶像說不出「情話」，反而心疼她工作太辛苦，楊紫則直言每個工作都得來不易，全是自己的選擇：「所有工作都是我自願想做的，所以不用心疼我，大家都不容易。」