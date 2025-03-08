【是日通勝】

農曆二月初九

乙巳年 己卯月 丙子日

吉時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：捕捉、交易、結網

忌：作灶、動土、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：30、33、36

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

金牛座：便宜莫貪，選購低價貨要打醒十二分精神。

雙子座：財運差，投資要保持理性，切忌意氣用事。

巨蟹座：相約另一半共度周末，內心會有種幸福感。

獅子座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

處女座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

天秤座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

天蠍座：心浮氣躁易激動，發脾氣前最好想想後果。

人馬座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

山羊座：認清個人潛能，盡力做好，成功指日可待。

水瓶座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

雙魚座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）鼠 財運佳

（跌）馬 有麻煩

鼠：財運佳，宜努力工作，可望多勞多得。

牛：感情運平平，做事太計較會觸怒伴侶。

虎：當局者迷，多聽取別人意見會有得着。

兔：工作運上升，面對競爭壓力不慌不忙。

龍：財運好轉，但仍要堅守量入為出原則。

蛇：人際關係出問題，適宜少說話多做事。

馬：是日沖煞，工作運一般，做事要小心。

羊：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

猴：事業運強，今天沒有甚麼事可難倒你。

雞：多點稱讚，少點批評，伴侶會更愛你！

狗：給伴侶多點安全感，感情關係更牢固。

豬：學會欣賞別人的長處，有利個人成長。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽白羊+上升水象=？

太陽白羊、上升巨蟹

這個組合的人擁有白羊座的熱情、勇敢和自信，但上升星座巨蟹使他們的外在表現更為溫和與謹慎。他們看起來可能較為內向，給人一種親切和可靠的印象。他們天生具備敏感和同情心，能夠迅速感知他人的情感需求，並樂於提供支持和關懷。在需要保護自己或他人時，他們會展現出巨蟹座的本能反應，但在熟悉環境中，白羊座的勇氣和積極特質會更加明顯。

太陽白羊、上升天蠍

這個組合的人擁有白羊座的能量和決斷力，但上升星座天蠍使他們的外在氣質更為神秘和強烈。他們初見時可能給人一種深不可測的印象，帶有一種無形的力量和吸引力。他們擁有天蠍座的直覺和洞察力，能夠敏銳地感知周圍的氛圍和他人的真實意圖。這使他們在面對挑戰時更加謹慎和有策略。當感受到足夠的安全和支持，白羊座的熱情和自信會讓他們在各種情況下都能脫穎而出。

太陽白羊、上升雙魚

這個組合的人擁有白羊座的積極性和創造力，但上升星座雙魚使他們的外在形象更為夢幻和柔和。他們初次見面時可能給人一種浪漫和善解人意的印象，具備雙魚座的敏感和同理心。他們天生擅長適應各種環境，並能夠輕鬆融入不同的社交圈子。這種靈活性和包容性使他們在面對困難時能保持冷靜，並找到創新的解決方案。當他們感到被支持和理解時，白羊座的領導力和勇氣會讓他們在生活中實現目標和夢想。