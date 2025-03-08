追夢路上感孤單　李幸倪籲好好同自己相處

歌手李幸倪（Gin Lee）出道14年，音樂路上嘗過高高低低，直至《叱咤樂壇頒獎典禮2024》終首嘗女歌手金獎，登上事業高峰。昨日（7日）Gin Lee在社交平台突然有感而發，分享每個追夢的人，會堅持自己想走的路，她以登山作比喻，她留言：「有人鍾意輕鬆行，享受沿途風景；有人偏愛挑戰高峰，為咗登頂一刻嘅滿足感。每個人嘅視野同位置唔同，喺山腳嘅人可能會覺得登頂太辛苦、唔值得，甚至對嗰啲全力登山嘅人指指點點。但係，高度唔同，睇到嘅嘢自然唔同，冇啱錯之分。」她覺得無論鍾意哪種方式前行，都是個人選擇，最重要清楚自己的目標及享受過程。她續稱：「有時我都會覺得自己行嘅路幾孤單，因為視野唔同，好多嘢解釋唔嚟。但係，當遇到志同道合、同頻共振嘅夥伴時，真係會好開心，充滿力量！」

有人行得快些，有人行得較慢，有人甚至中途放棄，只要將焦點放在自己的成長上，同自己及所在乎的人交代便足夠。並引用近日流行的金句：「陪你走完一生嘅只有你自己，所以，請好好同自己相處，掌握屬於自己嘅生活。」Gin Lee又tag「無論幾難都要笑住面對」、「無愧於當初的我」和「我要每次歸家都感激漂亮的過」，分享自己的「Gin式人生哲理」之餘，不忘宣傳一下新專輯《Leap Of Faith》:「希望我嘅新專輯同新歌可以喺生活中鼓勵你。」