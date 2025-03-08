張敬軒驚喜現身撐林盛斌棟篤笑　竟送贈髮膠笑爆全場

藝人林盛斌昨晚（7日）假紅館舉行《The Bobfather Finale 2025》棟篤笑，超過半百圈中好友包括薛家燕、汪明荃、陳展鵬與單文柔、陳瀅、周嘉洛、JW、朱敏瀚、張振朗、高海寧、胡定欣、胡杏兒、蘇永康、袁偉豪與張寶儀、陳家樂、湯洛雯、馮盈盈、劉佩玥、蔡潔、吳家樂、李佳芯、胡蓓蔚、張繼聰與謝安琪、楊洛婷與Tim、伍詠薇與練海棠、洪永城與梁諾妍及姜皓文與殷寧等亦有到場支持，場面墟冚，星光熠熠。而剛因仆倒導致左腳韌帶斷裂的梁思浩則撐著行山仗現身。

Bob出場時一聽到全場歡呼已忍不住落淚，更拍心口説：「阿媽我得咗喇！」他感謝大家的支持，表示會盡最大努力將開心、歡樂和正能量帶給大家，而整個棟篤笑主軸都是圍繞Bob一家人在家中發生的事情。他指自己的花名已由「龜頭Bob」變成了「龜公」，台上亦播出他將金箔貼滿一面的照片，笑稱老婆很叻釣到金龜：「有時我都狠狠地釣佢。」之後又大爆自己因光頭導致笑料百出，除了曾被人誤認為盧海鵬和刀郎外，在新城做PA年代更曾被郭富城誤認是歐陽震華，但要數最離譜一定是連細仔也曾認錯他是羅家英，令全場爆笑。

阿Bob笑指當得知大女霏霏（林霏兒）拍拖時，自己有被戴綠帽的感覺，並透露原來霏霏男友與家人今晚都是座上客，他大讚女兒男友有禮貌，父母亦教得很好。談到霏霏被網民攻擊一事，他指女兒內心強大頂得住，更向網民力撐爸爸並非垃圾，要向她致敬，又爆女兒很喜歡王嘉爾，笑稱絕對明白，因對方跟自己像樣，並即場播出模仿對方的濕身照，比拼鬥靚仔。Bob形容太太是神隊友，感激她一直在身邊給予支持和鼓勵，他指下個目標是做啟德體育園首個開棟篤笑的男人：「一蚊一張飛，我唔信坐唔爆！」

是晚唯一嘉賓張敬軒登場一刻，全場爆出歡呼，他唱出Bob很喜歡的《My Way》，Bob再度登場軒仔立即半脆恭迎，他感謝Bob在自己初來港時的關心，感到很溫暖，他說：「淋過雨嘅人，先會想喺人哋淋雨嘅時候幫人擔遮。」又指因Bob人緣好，故台下的嘉賓陣容比電視台和電台頒獎禮有過之而無不及。他感概地談到最近離世的方大同，坦言得知對方離開後，整個星期在家有種說不出的失落和悲傷：「好珍惜依家仲可以經常見面同傾偈嘅朋友。」之後軒仔表示要送禮物予Bob，並隨即遞上一把梳及髮膠，Bob笑指從未收過如此「實用」的禮物，軒仔又即場扮幫他梳頭，場面搞笑。

來到尾聲，Bob表示很感激曾指他「不自量力」的人，認為力量是來自其他人的否定，故很感謝這20多年來曾經否定過他的人，全靠他們自己才可以站在這個舞台上：「雖然呢條路唔易行，途中會有好多打擊，但咁樣先會令自己更勁、更堅強。」

Bob騷後出席慶功宴接受訪問，他感謝一眾圈中好友特意來捧場，但因事前忙於籌備今次演出，未有時間整理嘉賓名單，對忘記邀請一些好友感到有點內疚。對於自己首次紅館舉行棟篤笑表現，他給予自己90分：「大家未必留意到，但有啲稿其實Miss咗或者跳咗。」提到他在台上大爆家庭成員日常，他笑言事前沒有告知家人內容：「太太都有問過嘅，但我冇講畀佢聽，佢都明白，話都係唔好劇透。」他笑指就連特別嘉賓張敬軒送他梳及噴髮膠，以及二人的談話內容，事前也沒有夾定：「綵排有問過佢，佢話唔使，話我有啲咩好講吖！軒仔真係好好，好快就處理好公司嗰邊，價錢都冇問，我畀車馬費佢，佢仲話唔使。」

他表示今次是首次全家人齊齊來捧場，坦言也想給子女了解自己的工作，談到女兒男友及「未來親家」也有來捧場，他説：「都係第一次見阿女男友嘅父母，佢哋都話個騷好睇，頭先喺後台啲朋友都讚阿女個男友靚仔，話要同佢合照。」提到他在台上表示想做「啟德第一人」開棟篤笑，他笑言只是想過：「今次紅館三面台，或者幾年後挑戰四面台。」