葉童生日照開工亮相首映　意外獲各地粉絲雲集慶生

藝人葉童、謝君豪、許月湘及黃定謙昨晚（7日）出席電影首映禮，葉童獲大批粉絲到場支持，由於今日（8日）是葉童生日，一眾粉絲們不時大叫生日快樂。葉童受訪時笑指又大了一歲，好像才剛剛經歷「登六」，但現在已經要再加2歲，直言生日願望是更積極工作，發展得更好，她笑謂：「依家年紀大，要更珍惜時間，同時希望新戲受歡迎，未來想再有機會同謝君豪合作。」謝君豪即透露自己是3月23日生日，難怪感覺跟葉童很夾，問到生日願望？他説：「我都希望同葉童多啲合作，舊年的確比較忙，今年想有多啲自己時間，有時唔可以走得太快，我又鍾意影相，所以要更放慢啲。（喺片場有幫葉童影相？）要問准佢先可以影，驚佢會唔高興。」他表示喜歡捕捉最自然的一面，覺得很有真實感。」葉童則笑指不介意被拍，更期望成為謝君豪作品下的模特兒，但笑指最好不要偷拍。謝君豪即表示稍後會有宣傳活動，為了幫葉童拍照會多帶幾部不同功能的相機。

談到現場有很多葉童粉絲，坦言自己也估不到，感謝大家的熱情支持：「佢哋嚟自唔同地方，好多已經睇咗部戲幾次。」問到可有成立音粉絲俱樂部？她表示沒有：「但我知道佢哋有自發聚會，我比較少參與，因為我有少少內向，我好感謝佢哋咁錫我，我唯一可以做就係做好自己嘅作品，覺得咁樣先可以回饋影迷。」