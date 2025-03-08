【營事檔案】豆芽木耳拌牛柏葉

這是一道清爽且營養豐富的涼拌菜，結合了多種食材的風味和口感，不僅美味可口，還對健康有多重益處。這道菜主要由黃豆芽、黑木耳、紅蘿蔔和牛柏葉組成，搭配韓式的泡菜汁以及日式的鰹魚汁，就可簡單完成調味，十分方便。

黑木耳 血管清道夫

黑木耳為這道菜中增添了爽脆的口感，更提供了豐富的營養。黑木耳含有豐富的膳食纖維和鐵質，有助於促進腸道蠕動和預防缺鐵性貧血。此外，黑木耳還含有多糖類化合物，能夠有效的預防心血管相關疾病，保持血管的彈性及健康，因此有血管清道夫之稱。

牛柏葉 蛋白質來源之一

黑柏葉和一般牛柏葉主要在於處理和外觀上的差異，新鮮的牛柏葉是呈黑色的，而平日所見白色的牛柏葉，大多是經雙氧水漂過，因黑色的外觀相對上較難引起食欲。牛柏葉是牛的其中一個胃部的組織，常見於在火鍋中。每100克牛柏葉含26卡、0克脂肪、6.6克蛋白質，主要都是以蛋白質組成，低熱量更不含脂肪，是適合作為蛋白質的來源之一。

豆芽木耳拌牛柏葉

材料：

黃豆芽 半包

紅蘿蔔 半條

黑木耳 5棵

黑柏葉 120克

調味料：

泡菜汁 2湯匙

鹽 2茶匙

鰹魚汁 1湯匙

做法：

1) 紅蘿蔔去皮切絲、黑木耳切絲、黑柏葉切細段備用

2) 黑柏葉及紅蘿蔔用水焯3分鐘，盛出隔水備用

3) 同一鍋中加入黃豆芽及黑木耳焯2分鐘，盛出隔水備用

4) 將所有調味料混合，加入黃豆芽、紅蘿蔔、黑木耳及黑柏葉，拌勻，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。