婚禮延期　Sydney Sweeney與新片拍檔影片親密互動傳緋聞

美國新世代性感女神Sydney Sweeney上月被爆與餐飲業大亨未婚夫Jonathan Davino今年5月的婚禮延期，她昨日於社交網站分享一批新相，留言表示：「同蘋果批一樣咁甜（呢個係我嘗試放一批1月同2月影嘅相我知非常非常遲好對唔住）」而其中有Sydney與新片《The Housemaid》美國男星拍檔Brandon Sklenar的親密互動影片，他們跟隨網絡熱潮，由男方抱起女方放到自己膊頭上，嘗試第一次失敗，Syndey被抱起時笑到見牙唔見眼，第二次便成功，兩人隨即自豪地高舉手臂。Sydney亦分享與Brandon於電子遊戲中心玩射擊街機的合照，男方戴上視像眼鏡揸住遊戲槍，女方則在旁邊做出手槍手勢。影片與照片曝光後，兩人傳出緋聞，引起網友熱議。

其實Sydney並非首次與拍檔傳緋聞，她與美國男星Glen Powell合作2023年浪漫喜劇《真的狠愛你》（Anyone but You）時亦盛傳撻着，宣傳期間舉止親熱，Glen更於同年與女友Gigi Paris分手，不過Sydney與Glen後來「解畫」稱是為宣傳做效果。