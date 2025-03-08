精選主題有噱頭　提升食味

要吸引客人，菜式好吃之餘，還要懂得包裝。餐廳和品牌特別在不同的日子打造各式主題，提供吃喝玩樂的機會之餘，大家也可親試各式限定美食主題和精品，想試就要把握機會。

星期一二精選

假期過後，餐廳人流或多或少受到影響。飲食集團於3月逢星期一和二推出限定菜單，挑選了幾間餐廳提供特別菜式套餐。上環墨西哥餐廳會有油甘魚墨西哥脆片、墨西哥路邊炭燒粟米和芝士牛扒墨西哥捲餅。中環日式居酒屋有明太子意粉、沖繩甜薯沙律和龍田揚炸雞三文治。中環的希臘風格餐廳則提供希臘青瓜乳酪、鄉村沙律和自選串烤等，各有不同風味。

夜貓子菜單

成日都話夜繽紛，想夜麻麻搵飯食，其實都唔難。中環意大利餐廳於即日至4月12日逢星期五及齊晚上9時至12時推出The Supper Club菜單，新設計的卡邦尼帕爾馬芝士意大利雲吞伴酥脆豬頰肉，口感幼滑富香氣。其他有肉醬千層麵和意式炸小牛肉等，甜品除意大利芝士蛋糕，還有新款柑橘味選擇，套餐包括3道菜及2杯特飲，晚上想夜點食飯，一欂無問題。

軟滑朱古力

日本人流行歡度白色情人節，日本甜點品牌在太古的限定店因大受歡迎，決定延長至4月30日，與此同時，因應白色情人節帶來新出的絲滑朱古力，SILKY CHOCOLATE White Tonka加入富零陵香豆氣息的鮮忌廉和初榨椰子油，滑溜又香氣，SILKY CHOCOLATE Black Cacao以車厘子醬配蜂蜜、甘蔗糖、雲呢拿、丁香和肉桂加添層次。此外，會再次推出香港限定的抹茶口味，更多選擇。

軟萌貓咪

美食特飲和適當的器具相配，體驗感即時提升。本地老字號涼菜品牌和日本人氣插畫品牌合作推出新系列，推出多款精品。即日至4月30日，指定新會員並消費指定金額，可獲贈貓咪百摺隨行袋。客人消費任何美食或飲品至指定金額會有可愛保溫杯，直翻式即飲杯蓋方便使用，杯上會有可愛的貓貓圖案，用來裝熱飲或凍飲都得，四季合用，粉絲要留意喇！

客席調酒

富創作力的調酒師，讓雞尾酒配搭、造型和味道變化萬千。灣仔五星級酒店為慶祝6周年，酒吧推出Sip & Savor系列慶典活動，首場將於3月20日晚上舉行，酒吧請來雅加達酒店酒吧首席調酒師 Paulo Naranjo，為客人帶來一系列特調雞尾酒，Lawyer's Sour Deal選用白冧酒、酸葡萄柚利口酒和柚子檸檬等配龍舌蘭，酸甜芳香。A Settled Trader以肉桂風味龍舌蘭配杏仁酒、雪酒、檸檬和椰奶，讓大家感受不一樣的風味。