蘇皓兒踢波受傷　Rose Ma瘦身不瘦胸

藝人蘇皓兒（Chloe）、王頌恩（Kathy仔）郭思及Rose Ma（馬悛怡）等，今午（8日）為自己有份演出的足球真人騷節目落力宣傳。談到今次拍攝不少女生都因踢波受傷，Chloe表示：「我哋對足球有個講法，就係健全嘅人唔多，我雄霸咗『健全人』嘅稱號4個月，但到最近都失手，有小小勞損，最終都休息咗10幾日，已經好番9成。」

Kathy仔接口說：「我哋不停受傷康復、康復受傷，循環咗4、5個月嘞，依家對我嚟講，受傷已經唔可怕，因為慣咗。其實受傷我都可以做其他嘅嘢去Support我嘅隊友。」她笑說曾大腿肌肉受傷：「原來受傷係因為肌肉，依家練大舊咗，反而有開心小小受傷，令我意識到問題。」

談到早前她們現身大球場，參與「賀歲盃2025」，中場休息時時跟香港女子足球隊互射12碼，由英格蘭名宿大衞占士負責把關。Chloe直言當時心情緊張：「當時比較倉卒，落場都嚟唔切熱身，比平時表現遜色咗啲，仲要對住咁多觀眾，壓力相當。」Kathy仔更搞笑說：「能夠有生之年踩入大球場踏草，認真榮幸。」

至於Rose Ma與郭思則自算「少數」，二人練波期間鮮有受傷，尤其Rose Ma自爆「踢波的優點」謂：「郭思話睇我條預告片，由開始到依家有好大嘅改變，瘦咗好多，直頭唔認得我。（減咗幾多磅？）體重應該冇乜點變，但體脂足足跌咗4%，真係好誇張！（身材有冇縮水？）冇喎，應該有嘅我都有，不過身形可以再好啲。」她又指練波期間完全沒有戒口，一樣狂食澱粉質及糖水：「由此可知我哋消耗咗幾多卡路里。」郭思接口自爆：「新鮮滾熱辣，我尋日度過體脂由18點幾跌到落17嘞，好開心呀。」

Rose Ma又直言因為要拍攝節目，近4、5個月推掉不少工作，可謂見財化水：「又唔可以咁講，因為自己得到嘅都好好多，好似識到一班好朋友，我哋日對夜對，見隊友多過見屋企人。」她又指剛開始踢波時，身體尚未適應，所以不停發燒感冒，如今已克服了一切。