EQA 250+ Facelift續航更長　駕駛樂趣勝同級

入門純電EQA由作為首款「電Benz」推出市場至今不到3年，轉眼已推出小改款。廠方工程師主要針對一些細節包括對車身空氣動力學設計進行優化，讓全新Facelift升級版EQA 250+的續航力大增至569km(WLTP)。同時亦透過內裝布局和配備上升級，帶來更勝同級的駕駛樂趣。

揸電動車都有駕駛樂趣？當然有啦！像最近試駕的EQA 250+ Facelift，選擇駕駛模式和制動力回收，全都可以在視線完全不離前方路面的情況下直截了當進行，駕駛起來更得心應手，手到拿來。經簡化設計的中控台保留了Dynamic鍵，方便隨時快速切換不同駕駛模式。配備觸控按鍵的新款軚環後方同樣附設了制動力回收撥片，尤其進出連續彎道，保持雙手握軚同時只須彈動指頭，便可做到入彎前將動力連收兩至三級，換來猶如拖波般的效果，過程利落爽快。無疑跟一些將駕駛模式和制動力回收程度選擇等全都整合在中央觸控屏幕系統內的同級相比，操控更實在、更機動和更有玩味。

小改款EQA不單止換上新設計布滿平治星徽的黑色密封面罩，車身空氣動力細節亦經優化，包括為後輪拱加裝全新導流槽及配上尾燈擾流板等，配上AMG輕合金輪圈和低滾動阻力輪胎，無論效能表現及續航力均有所提升。在換上僅較前款多4kW的70.5kW電池的情況下，續航力大增143km之多，來到569km(WLTP)的新高。最大馬力維持190hp，最大扭力則來到385Nm(較前款+10Nm)，完成0-100km/h加速時間來到8.6秒(較前款-0.3秒)。

至於內裝配置，依舊配備10.25吋中央觸控屏幕及數碼化儀錶板的儀錶台上，除了換裝了激光雕刻背光星徽圖案飾板，亦升級至配備Zero Layer零層級觸控介面的MBUX多媒體系統。其他內裝配備的提升，包括將USB套件列入標準配備，並帶有360°泊車鏡頭的泊車輔助系統、搭配Sound Experiences功能的Burmester®環迴音響系統加到選裝配備中。此外，其駕駛輔助系統感應技術升級，為主動式車道保持輔助系統（Active Lane Keeping Assist）提供更舒適的轉向干預。

規格表

車型：5門5座位電動SUV

電池： 70.5kWh鋰離子

驅動：前軸馬達、前輪驅動

最大馬力：190hp

最大扭力：385Nm

0~100km/h：8.6秒

續航力：569km（WLTP）

充電時間：100kW DC直流電（10~80%）約35分鐘；11kW AC交流電（0~100%） 約7小時

車身體積：4,463×1,834×1,613mm（長×闊×高）