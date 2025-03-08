朱敏瀚開口想生1仔1女　陳瀅追打周嘉洛感心痛　

無綫劇《痞子無間道》進入結局周，一班主要演員周嘉洛、陳瑩、朱敏瀚、王灝兒（JW)等率領其他演員現身荃灣宣傳，演員在玩遊戲時非常落力，JW烏身讓朱敏瀚食掛在心口的唇膏糖，朱敏瀚同嘉洛更玩到扭作一團。最後影大合照時，朱敏瀚主動落台抱起劇中的小女孩演員，表現父愛。

朱敏瀚覺得小女孩好得意，JW爆他想做爸爸，他真認將來想生一仔一女，「女要貴養，仔就粗養，唔想同小朋友年紀相差太遠，因為好想同個仔一齊踢波，因為已經有膝痛問題。」緋聞女友陳曉華基因好將來的小朋友會好靚：「係嘛！我哋係好朋友， （曉華都鍾意仔女？ ）唔知，冇問過，我哋唔係一了解就發展，感情事不嬲都低調，朋友還朋友，不過有好消息會公布，希望順其自然。」

JW台上獻唱主題曲時頻頻看貓紙，事後解釋因為昨晚才知道要上台唱歌，是第一次現場唱Live，又透露正努力做歌，年尾會推出新歌。JW表示：「有啲錄好咗，有啲作好咗，都暫時出唔到，遲啲可能靠自己再推出。」JW現場觀看與陳榮峻一場父女戲時感動得抹眼淚，解釋每次一觸及親情便會喊，當日自己好入戲，導演叫停後依然喊不停，流出真眼淚，《痞子2》是最多喊戲的一次。

陳瀅和周嘉洛對劇集進入結局周感到少許不捨得，希望會有痞子時裝版，嘉洛就認為古裝較有特色，比較抽離現實更加好玩，他笑說：「監製有講過開時裝版，可能講完就算！」現場預告片陳瑩和周嘉洛有一段分手戲非常投入，陳瀅要打嘉洛，表示拍攝時頗大挑戰，拍第一次感覺較誇張，所以再拍第二次，播出街亦採用第二take。嘉洛表示劇集於兩年前拍下，記得當時氣氛很沉重，他更走出廠旁培養情緒。陳瀅表示重看片段時都一路睇一路感到心痛，指嘉洛平日對她得好，沒有借意打他。問陳瀅現實中有冇被分手過，她自揭讀大學時曾經被飛：「試過對方喺手機講分手，以為講笑，打電話畀佢唔聽， （對方封鎖咗你？ ）冇再去搵佢，如果再打畀佢，我就真係值得畀佢飛。」嘉洛在旁驚訝表示很難想像有此事，陳瀅表示已忘記了對方的樣貌。