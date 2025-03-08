上月被控毆母　尼古拉斯基治兒子Weston宣布訂婚

美國男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）的美國女星舊愛Christina Fulton上月入稟控告兩人所生的34歲音樂人兒子Weston，於上年5月精神病發將她毆傷，更控告尼古拉斯疏忽監督兒子。雖然面臨官司，未阻Weston於前日宣布與女友Jenifer Alexa Canter訂婚：「Jenifer係我初戀、唯一同最後嘅愛人。佢係我人生中最愛，我永遠屬於佢。我同Jenifer係有神所賜予嘅神聖關係，無可比擬。佢係我一生中最愛，我嘅特別嘅愛係難以言喻。我好榮幸可以同人生中最愛一齊。我哋期望可以改變世界，留下傳奇。」對於兒子訂婚，Christina回應傳媒：「我希望佢首先處理好自己嘅精神健康，無論如何佢都係我個仔，我想佢好，但我作為佢母親上年所受嘅痛楚同痛苦係永遠唔會消失。」

Weston與Jenifer於5個月前公開戀情，男方之前有3段失敗婚姻，首段婚姻是與Nikki Williams，婚姻由2011年維繫到2012年；第2段婚姻是與Danielle Cage，婚姻由2013年維繫到2016年，兩人育有兒子Lucian與Sorin，第3段婚姻是與Hila Cage Coppola，婚姻由2018年維繫到2020年，兩人育有女兒Venice與Cyress。