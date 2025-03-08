Energy挑戰登272層樓梯　景點瘋狂16蹲練體力

台灣男團Energy將於下月以五人合體之姿首登馬來西亞展開巡迴演唱會，早前他們飛往當地舉行唯一簽票會，吸引超過6000名粉絲擠爆現場，盛況空前的人潮為當地掀起一陣Energy旋風，連主辦單位都盛讚人數突破紀錄！而Energy除了舉行簽票會提前與當地粉絲見面外，他們更特地前往馬來西亞知名景點雙峰塔、茨廠街、鬼仔巷、黑風洞以及演唱會場館大跳16蹲。

許久未到馬來西亞的Energy走訪當地五大景點，其中造訪印度教聖地「黑風洞」時，一行人需先登上272層彩虹階梯才能進入洞穴內的神廟祈福，他們也透過這次的階梯挑戰體能！而在當地信仰中，信徒會準備牛奶作為供品，並將其頂在頭上或肩上運送至神廟表示供奉及感謝，成員Toro也挑戰揹著隊友牛奶爬上階梯，沒想到三五步就踉蹌不穩，Toro急解釋：「揹牛奶是個儀式，不是爬完全部！」最終五人的體力也通過考驗，臉不紅氣不喘地登頂進入神廟參觀，也一起祈求演唱會順利，並在額頭點上聖灰，象徵得到祝福。而當他們在洞穴內16蹲時，不只粉絲在一旁熱情助陣，路過的許多觀光客也都好奇佇足，更有許多歐美遊客直喊「Handsome」並立即搜尋Energy的MV欣賞，隨即被圈粉並求合照，讓現場有如小型見面會。