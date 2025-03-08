袁詠儀讚張曦雯勤力　拍劇講明開工時間：夜晚我個樣會有變化

金像影后袁詠儀（靚靚）主演的賀歲片《OMG!阿媽有喜》趁今日3.8婦女節舉行電影推介場，靚靚率領戲中的女兒「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）及多位馬來西亞演員出席，靚靚受訪時稱電影在馬來西亞票房第三位，成績不錯，感覺幸運。又表示向來很少考慮票房，只會着緊拍攝是否開心，自言已盡了力，對得住自己及觀眾，觀眾的口味很難預測。覺得今次題材新鮮，講述家庭問題，令她有好大感覺：「好似同仔女之間相處，中國人好少講愛，父母又會覺得理所當然，睇完電影會諗點樣同阿仔對話，父母不一定啱晒，要學識聽阿仔講嘢，令我有所反思。」

靚靚表示「魔童」（張慕童）都會向父母分享7成的心事，笑言希望兒子將來分享更多，明年便出外讀書，作為父母要聽取意向，知道兒子想要甚麼。靚靚透露魔童對編曲感興趣，喜歡從事幕後。「佢將來都要面對自己人生，大學要面對嘅更多，搵到將來謀生技能。（將來結交女友？）做父母總係唔想子女拍拖，但子女長大後沒有拍拖又會擔心，所以要多啲彼此關心。」

靚靚近日回巢無綫拍攝劇集《模仿人生》，已經完成深圳部份，還有幾日在港開工，今次吸引她接戲在於劇本，又點名讚張曦雯勤力及容易溝通，又表示有向導演及監製反映意見：「我話可唔可以唔好咁多復仇？今次有啲個案，好有懸疑性會好睇。」她表示接拍時合約寫明開工時間，所以不會太chur，笑言：「到夜晚我個樣就會有變化，導演會叫我返去瞓，都希望個樣保持狀態，（網民讚你素顏有氣質？）因為我本身唔鍾意化妝，所以成日見到我素顏，大家見慣咗啫。」靚靚又稱還有幾天開工，之後便會休息，將來若有特別的題材會考慮再拍。