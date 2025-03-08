TY拍MV花費大　老婆本未受影響未婚妻冇詐型

歌手Tyson Yoshi現身深水埗宣傳新歌《1994》，他指選址原因是因為想找比較「佬味」的地方，同事就建議到深水埗電腦商場，恰好有很多螢幕可以播放MV。

他表示多謝好友周殷延（YT）、游學修和雲浩影（Cloud)願意演出MV，否則只靠自己寫歌都無用，強調團隊合作的重要性，當被問到之後點樣還人情，他表示會請食飯，無論是合作歌曲或客串游學修的戲比佢打返都得。Tyson亦提及有搵鄭伊健合唱，對方已答應，但最後無期，所以拍唔到，但仍然感謝對方。

至於MV中的炒車戲，Tyson透露原本導演想炸車，後來經過各種考量先放棄：「架車揸咗三日就炒，不過波子嚟講算平，買咗二萬六千七，網上啲人話點解揸架96年嘅車拍1994嘅MV，94年前啲車成6、70萬我買唔起，肉赤又唔捨得，唯有改個頭燈，扮6、70萬嘅舊車，識車之人應該就睇得出，都盡晒力。（今次拍攝花費大，會唔會影響老婆本？）咁快啲買碟支持同七月演唱會，都比較樂觀，條數都砌到出嚟嘅（未婚妻有無詐型？）無喎佢都好支持。」

提到今次MV入面的打鬥場景，Tyson坦言不是初次經驗，但以前同唔識的人拍攝會比較拘謹，而今次同朋友拍攝就自在很多。Tyson表示希望未來可以拍攝自己寫的故事，主要諗法仍是打打殺殺，笑稱有機會想與林家謙合作，趁機打爆佢，亦想將《1994》變成電影，並透露年底之前會再出一首具年代感曲風的solo新歌，以擴展歌曲的世界觀。