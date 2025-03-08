多人大亂鬥　頭頭碰着濕

唔少日本AV迷既花心又貪心，鍾意A女優之餘，亦支持B女優，見到C女優呢期紅又想欣賞吓，最好就係一片過睇到多位心儀女優嘅演出。AV業界資深人士神仙乙就極力推介大家留意大亂鬥系列，事關影片嘅激戰場汁液橫飛，濕氣極重，足以令觀眾大呼過癮！

星光熠熠

由S1出品嘅《S1 PRECIOUS GIRLS 2024 全明星24人聚會》，出動咗足足24位專屬女優拍攝，包括河北彩伽、本鄉愛、金松季步等AV界大明星，可以話係星光熠熠。片廠安排一眾女優聯同24位男優去度假中心搞聚會，先進行分組混戰，3至4位女優一組，分別喺健身室、澡堂等場地同人數相若嘅男優玩吓熱身運動，最後就會嚟個24女對24男嘅超級大亂鬥，令場地每個角落都傳來淫叫聲！

嗒番夠本

喺FITCH出品嘅《禁慾後大規模狂歡》入面，女主角新村朱里為報答粉絲支持，招募咗約10位粉絲充當素人男優，實行以身相許，而且呢位飢渴癡女喺拍攝之前，特登

禁慾一段時間，所以喺開鏡一刻，慾火零舍高漲，見到咁多男人出現，即時變咗女色狼，不斷從眾男身上榨取快感！至於一班素人男優亦有備而來，拎出大量震動玩具，令朱里高潮迭起，最後上演埋一女戰多男嘅壓軸戲，成功將朱里餵到飽一飽！

激戰16男

由IDEAPOCKET炮製嘅《中出大亂交祭》，身為片廠一姐嘅櫻空桃，好希望以一場忘形大激戰嚟證明自己嘅身價，於是要求廠方派出16名男優嚟招呼佢。影片一開始，桃妹先同其中幾位男優嚟個大圓床對決，跟住去到大浴室進行第二輪交鋒，最後喺一個豪華大廳大玩特玩！另外，桃妹全程打真軍，任由男優中出，呢位一姐果然有料到！

簡評

本仙一向鍾意熱鬧，所以特別欣賞日本AV界嘅大亂鬥系列，而今次介紹嘅3部作品中，最得本仙歡心莫過於《S1 PRECIOUS GIRLS 2024 全明星24人聚會》，事關有河北彩伽等24位S1專屬女優共演，個個都咁高質，加埋喺度假中心，無論男優、女優都抱住度假心情，令全片充斥一片歡欣氣氛！