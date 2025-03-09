周星馳新戲開鏡　驚爆追星騙局

「喜劇之王」周星馳籌備超過1年的新片，前日在深圳開鏡，網上竟出現大量「付錢可探班」的廣告，以可以跟片中演員張藝興、迪麗熱巴合照作招徠，但當然全屬虛假！而開鏡當日，片場更出現假工作證，有十多人想渾水摸魚入片場追星，幸保安及時發現，力保劇組安全！

世風日下，紅星演唱會不時出現假門票呃錢，想不到連片場都會有假工作證！周星馳新片《女足》（暫名）前日在深圳開鏡，有指多位主角張小斐、迪麗熱巴、張藝興等均在現場，熱巴日前亦分享身在深圳工作的照片，由於劇組已下令台前幕後均要密封所有關於《女》片的消息，該片低調開鏡，劇組人員出入片場均需掛有工作證，連車輛出入都要有劇組發放的證明文件才獲放行，保密工夫可謂做到足。不過，前日竟有十多人掛上假的工作證，試圖進入片場，幸駐守出入口的保安眼利及時查問並驅趕，力保不失。

除了有不明人士想混入片場，近日有社交平台出現大量有關該片的「廣告」，標明可安排探班，並跟片中演員一對一合照，費用由千元起計，但被證實全屬欺騙。有網民報稱中招，被騙到拍攝現場，騙徒最終沒有現身，故執身彩沒有金錢損失。

張天一成為新「星女郎」

周星馳的電影一向喜歡捧素人演員，如《功夫》的黃聖依、《長江7號》的張雨綺及《美人魚》的林允，他去年在台灣為《女》片舉行大型海選活動，並選出6強，如今電影開拍，經過周星馳一對一面試後，新「星女郎」終告誕生，正是有「甜版舒淇」之稱的張天一。擁40吋長腿、外形亮麗的她，與初出道被指貌似舒淇的林允，不論外貌及身形都頗為相似。據知，約滿後仍與周星馳保持友好關係的林允亦可能客串一角，新舊「星女郎」大有機會同場，而張天一對於成為幸運兒，開心地在社交平台發文：「看似遙不可及的夢想，努力就有可能實現，大家一起加油啊！」她指父母一直鼓勵她不要放棄追求夢想，如今終於夢想成真。

由於未有正式官宣，熱巴、張小斐及張藝興多位內地紅星究竟是主演還是串星，至今仍是一個謎，而網上有不少消息指張小斐是「女一」，熱巴只屬配角，結果惹來不少熱巴粉絲的不滿，怒指劇組一日未官宣，大家都不應亂傳流言蜚語！

舊作推搖滾版 周杰倫粉絲起哄

周星馳與歌手周杰倫惺惺相惜，不時聯絡，更曾於社交平台甫出一齊歎靚酒的相片，網民即留言希望二人可以合作。而一向人緣甚佳的周杰倫，早前請來台灣天團五月天為他的個唱擔任嘉賓，並將多首經典歌曲改編成搖滾版，近日他將其中一首歌《稻香》的片段甫上短片平台，令不少粉絲大為雀躍，高呼希望再有其他搖滾版作品推出，連五月天主音阿信都忍不住留言：「大家還一直在敲碗。」粉絲們可謂熱情如火。