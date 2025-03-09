【是日通勝】

農曆二月初十

乙巳年 己卯月 丁丑日

吉時：晚上11時至1時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：出行、嫁娶、移徙

忌：整甲、理髮、補垣

幸運方向：坐南向北

幸運數字：35、07、25

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：人際交往受挫，容易因無心之失而得罪人。

金牛座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

雙子座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

巨蟹座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

獅子座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

處女座：財運稍遜，做人太過計較，百害而無一利。

天秤座：謀事遇阻力，進退失據，有可能陷入財困。

天蠍座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

人馬座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

山羊座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

水瓶座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

雙魚座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）狗 夠健康

（跌）羊 易闖禍

鼠：財運欠佳，勿投機博彩，貪心易惹禍。

牛：心浮氣躁，對很多事情都提不起興趣。

虎：運勢不太好，今天留在家中會較安全。

兔：知人口面不知心，勿輕易相信陌生人。

龍：感情關係現暗湧，關心與包容可化解。

蛇：疑心太重冇好處，對伴侶要多點信任。

馬：花錢要量入為出，應多留兩個錢傍身。

羊：是日沖煞，感情受考驗，行事忌衝動。

猴：運勢下跌，易發生意外，需事事小心。

雞：錫住靈魂之窗，勿長時間玩手提電話。

狗：趁周日做點運動，對身心健康都有益。

豬：應酬要適可而止，飲酒不可毫無節制。

【暢所欲玄】 （玄學名師黃楚淇）

2025年如何催旺姻緣

新一年想要提升桃花運的朋友，不妨從家居風水入手，為新一年的感情生活開個好頭。

乙巳蛇年一白貪狼桃花星飛臨東南方，掌管姻緣、人緣、感情及桃花，五行屬水。東南位在易經中主巽卦，五行屬木。流年內在桃花位擺放粉色水晶、鮮花、紅色裝飾品或增旺桃花的風水品，有助增強桃花能量。

乙巳蛇年九紫右弼星飛臨正東位，主喜事、結婚、添丁、財喜、喬遷等吉祥事情，在易經中主震卦，五行屬木，此方位與感情運勢息息相關。在喜慶位擺放雙數物品，如一對鴛鴦擺件或粉色蠟燭，有助於增進感情運勢。需要注意桃花位和喜慶位要避免動土和裝修，以免破壞桃花氣場。

除了在對應的方位上作調整，臥室布置也很重要。床頭最好靠牆，象徵感情有依靠。可以在床頭兩側各放一盞黃光床頭燈，有助增旺桃花運。

想要提升桃花運，自身狀態也很關鍵。保持積極樂觀的心態，主動拓展交際圈，多參加社交活動，或與自身三合、六合生肖的人相處，藉着合局的力量催旺運勢，才能讓桃花運真正旺起來。祝願大家在2025年能收獲美好的姻緣！