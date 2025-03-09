大S生前語錄被引用勉勵女性　S媽仍未走出傷痛爆喊

台灣女星徐熙媛（大S）上月初在日本猝逝，震驚娛樂圈。她生前的影視作品，以及其獨立個性的典範令人留下深刻印象。昨日(8日)三八婦女節，有網友分享在北京一個商場中看到百貨公司業者引用大S的語錄來勉勵女性：「我必須找回我自己，你們也是」，其他網友見此回應：「如果大S知道她說的話做的事能夠啟發到其他女生，她會很開心」，令人動容。

個性獨立自主的大S，生前經常用自己的經驗為女藝人發聲，曾表示：「希望大家對成為媽媽的女演員有更多的包容，她們是優秀的媽媽，也可以是優秀的演員」。當年她當上母親後，亦多次在交平台分享對身為母親的感受。2013年6月，她一度感慨表示希望找回原本的自己，寫下：「我必須找回我自己，你們也是」，希望所有人都可以忠於自我，不要為了任何人失去自己，當時曾引來網友熱烈討論。

另外，S媽（黃春梅）連日來經常發文分享內心的苦痛，前晚(7日)她又轉發2次上月的發文「把悲傷留給自己」，透露自己仍無法走出悲傷。有親友留言建議她來台東走走散心，她也回應：「謝謝，妳真貼心」。另外，她曾轉發大S所唱《泡沫之夏》主題曲《鑽石》的連結。有親友見此回：「思念吧！大S沒離開～只是換了另一種方式陪伴妳們」，S媽見此便留下痛哭的表情符號，不勝唏噓。