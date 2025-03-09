《無痛俠》無痛怪病大派用場　負傷激戰銀行綁匪

《殺神John Wick》（John Wick）與《殺神Nobody》（Nobody）故事主角，都是表面平凡，原來身懷絕技，將來犯的惡霸打到一仆一碌，令觀眾大感痛快。動作新片《無痛俠》（Novocaine）主角（Jack Quaid飾）是個普通銀行小職員，雖然沒有絕技，卻有怪病「先天性痛覺不敏感症」。一天他遇上銀行劫匪，將他女友作為人質綁架逃走，他情急之下親自捉賊，利用自己不怕痛的特質，捱下多種常人難以忍受的傷勢，與壞人大打出手，展開奇襲，英雄救美！

導演拍檔Dan Berk與Robert Olsen自言拍攝動作場面時感到無限創意：「我哋拍攝時睇返每日啲片段，我哋都好興奮咁，好X正呀！當你拍緊一個喜劇感嘅打鬥，令到工作人員都笑埋，你知道就係中咗。工作人員往往係最難打動嘅觀眾。」他們指Jack要學懂表演捱打沒有表情的反應：「點樣拍攝被打又唔反應呢？呢個係好難掌握嘅界線，無論無物理上定視覺上。有時候，我哋拍完一幕，Jack會話：『我頭先睇落好似覺得痛咁，不如拍多次』，然後佢同一場會演幾個版本畀我哋揀。」