謝霆鋒驚現灣仔海濱busking　張敬軒突襲全場過千人淪陷

謝霆鋒下月於啟德主場館開騷一票難求，昨晚（8日）竟然驚喜「現身」灣仔海濱，力撐街頭樂隊Busking，令現場氣氛陷入瘋狂。事緣樂隊The Flame不時會在街頭演出，上周就曾唱出《玉蝴蝶》引起現場觀眾共鳴，不少網民助攻在網上發文標籤謝霆鋒，希望他現身Busking，滿足未能買票的樂迷，當時謝霆鋒都有親自回覆發文，更笑指The Flame「已贏了99.9%的人」，豈料昨晚他真的成功被召喚，以視像形式與現場樂迷打招呼互動，現場過千人即時起哄，他表示有工作在身未能親自到場，但亦感謝大家支持，隨後The Flame主音更將平板電腦遞給現場觀眾，讓霆鋒逐一打招呼。

而在與霆鋒連線結束後，頭戴黑色Cap帽的張敬軒竟突然在人群中走上前，全場即時瘋狂大叫「軒公」，他笑稱自己是熱心市民張先生，又指事前並不知道霆鋒會視訊，緊接代霆鋒唱出《活著VIVA》，並先後唱出《青春常駐》、《餘震》多曲，聽到全場拍爛手掌，最終Busking表演於晚上11時完結。對此張敬軒指因經常在網上看到The Flame演出片段，故特意到現場感受，又指日後或會再偷偷到場欣賞。至於The Flame主音Kit對獲兩大男神力撐大感驚喜，坦言當初召喚霆鋒只是一個巧合，沒想到竟能成真，又指吳雨霏亦曾私訊她，未來或有機會邀請到對方一起Busking。