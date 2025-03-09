莊子璇揭父親心跳一度停頓　入ICU搶救2小時：救得番係神迹！

「校長」譚詠麟（阿倫）早前因病取消內地演唱會，被爆突然暴瘦，健康情況令人擔心，昨晚（8日）他現身無綫電視城慈善活動直播，支持明星足球隊旗下的新跳唱組合「老六兄弟」，台下變身粉絲做打氣應援，阿倫受訪時精神奕奕中氣十足，他表示組合為明星足球隊爭口氣，而且今年是明星足球隊40周年，希望多參與慈善，笑言：「希望可以將佢哋化腐朽為神奇。」期間羅家英亂入，並即場試聲展示唱腔。阿倫提到去年演唱取消，早在衢州時染上感冒，以為自己已經康復，去年11月轉到惠州時再度不適，於演唱會前一晚，連一首歌都唱不到，惟有取消，原本補場定於今年4月19日，但因為場地批文未出，要再度改期至6月1日，承諾補場一定會完成。

他表示日前出席歌迷會活動，之後感覺周身骨痛，原來中了新冠病毒：「連中三招，個人係虛啲。（網民話你瘦咗？）我冇瘦過，哈哈！可能網民過度關心、過度描述。」對於張學友因病四度取消演唱會，阿倫認為每個人對事業睇法不同，不能接受自己有小瑕疵，出發點是好事，認為將來補場便可以。學友歌唱生涯40年來，創下1,000場個人巡迴演唱會紀錄，阿倫表示：「我都差唔多，如果加埋溫拿應該唔止。」羅家英表示隨着年紀大，聲線會有所限制，必須暖聲，希望學友也要小心保護。另外提到有網民批評阿倫日前在社交平台玩變髮，他就笑言:「Blessings ，祝福大家朝朝起身都朝氣勃勃。」

港姐冠軍莊子璇日前在社交平台鋪出自己的黑白照，暗示爸爸病重，昨晚她出席慈善活動時表示爸爸早前入院做通波仔手術，懷疑血塊積心臟，心跳一度停頓，入ICU搶救2小時，情況一度非常惡劣，幸已過了危險期，醫生話好少發生此情況，能救回是神迹，但醫生表示可能會有後遺症。她表示：「依家Daddy有啲精神錯亂，成日話有壞人追着他，未知道幾時可以出院，好彩有親戚輪流睇住，（今次係手術失敗？ ）未知，（有冇喊？）因為我係做決定嗰個人，醫生話用機搶救，或會有後遺症需要截肢，入ICU時間耐又可能會變植物人。」

視帝張振朗被爆出稱呼林盛斌（Bob）為「爸爸」一事，張振朗笑言因為貪錢：「因為阿Bob搵好多錢，貪佢身家所以叫佢做爸爸，阿Bob都成日話我謀住佢副身家，呢個稱呼係2017年美女廚房開始叫到依家。」笑言純粹貪身家，並非要追求對方女兒。他其後回復正經表示與Bob是好朋友，讚對方是正能量之父。另外早前與女友楊偲泳隔空網上放閃晒恩愛，似宣示主權，他表示一向同女友有互動，但向來感情低調，將女友福利照私有化？他即時面紅並否認，指女友性感照會私藏，問可會將性感相公開拍賣籌款做慈善？他笑言自己有更多冇着衫的相可以拍賣。