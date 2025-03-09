鋸扒新體驗　高質有品味

想食靚牛扒，大家首選高級扒房，餐廳從世界各地搜羅優質靚肉，由產地、飼料、飼養方式和日期都有嚴格監控。近日有新扒房開業，除了主打濕式熟成牛扒外，亦有全新打卡主題，可以滿足一眾食肉獸或牛魔王。

中環：主打濕式熟成

經過熟成的牛扒，肉味濃郁，深受食客青睞。熟成主要有分濕式及乾式兩種方法，中環新開的現代扒房就以濕式熟成作主打。將整塊牛肉真空包裝保持在1C至4C，利用牛肉天然酵素進行熟成，損耗低又令肉質變嫩。

集團行政總廚周民浩師傅挑選了多款牛肉部位，按特點進行熟成。富人氣的美國科羅拉多州農場的USDA Prime美國極佳等級肉眼和西冷，當中的肉眼屬全美國僅有2%的品種，經2至3星期濕式熟成，肉嫩富油香。而西冷熟成後烹調，肉質爽嫩、餘韻香甜。喜歡分享的話，推介帶骨牛扒，1公斤昆士蘭100日穀飼帶骨肉眼牛扒熟成約4星期，簡單加鹽以高溫燒烤至半熟便成，進階版可選重達2公斤的昆士蘭頂級MB3+和牛斧頭扒，肉香和油花配合得天衣無縫。享用牛扒時，除傳統香草紅酒汁或胡椒汁外，還有4款口味配搭，體驗更佳。

牛扒以外，店內亦有不同餡料的威靈頓選擇。威靈頓牛柳選用澳洲草飼牛柳配鵝肝、新西蘭羊架拼羊肉威靈頓以羊柳加雞肉慕絲等作餡，羶香味濃。想吃海鮮，有集齊龍蝦和生蠔等的精選海鮮拼盤、惹味的香辣琵琶蝦和香煎帝王三文治等。清新之選則有加忌廉芝士可樂餅的藤蔓熟番茄沙律、三文魚他他配千層薯仔和加高湯的智利海鱸‧琵琶蝦等選擇，總有一款合你心水。

灣仔：沉浸式享受

近年流行沉浸式體驗，利用環境、投影、音樂和燈效等技術加強五官感受，參加者融入特定的情境內，提升體驗。灣仔五星級酒店扒房由即日至8月逢星期二至日的指定時間，推出沉浸式3D投影美食奇幻之旅菜單。客人安坐後，會播放一套主題動畫影片，配合影像、燈光和音效，可在桌上看到只有6厘米的3D小廚師上山下海，親自發掘食材，再加上有趣的烹調和擺盤過程，極具娛樂效果。欣賞完小廚師的表演後，便可品嘗主廚Chef Marc Benkoe以此作靈感設計的5道菜Le Grand Chef菜單。

頭盤是水牛芝士配本地番茄和蔬菜，將試管內的橄欖油唧入芝士內，再和拌陳年意大利黑醋的蔬菜享用，酸香開胃。啖啖鮮味的法式馬賽魚湯，特別在傳統基礎上加港人喜愛的鮑魚熬煮，用錘仔敲碎多士和魚子醬拌勻享用，好玩又添鮮。

主菜有法式紙包焗龍蝦和法式黑椒牛扒，前者以耐高溫透明紙包好龍蝦、法式白酒牛油汁和蔬菜蒸焗，原汁原味。後者是慢煮澳洲和牛西冷配香煎鵝肝，加拔蘭地煮的青胡椒汁，辛香去膩。甜品是配鮮果的法式焦糖燉蛋和檸檬味的馬卡龍，甜度剛好。餐廳亦提供素食或小童菜單，讓這趟美食之旅更加圓滿。