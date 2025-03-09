周殷廷觀濱開簽唱會　新歌靈感來自School tour

歌手周殷廷（YT)現身觀塘出席《離別時刻 Last Day》簽唱會，YT表示希望能為正在準備DSE考試的考生打氣。因為自己從未舉行過簽唱會，他特別選擇了年輕人喜愛的觀濱作為舉辦地點。在演唱《晨星》時，YT情不自禁流下淚水，他回憶起兩、三年前在街頭busking時，只有約10人觀看，甚至一度被驅趕，如今卻能在台上看到約400名觀眾為他而來，讓他感動不已。

目前，YT的School tour已經走訪了130多間學校。他提到，最初的契機是因為一位學生表示，如果YT能鼓勵他學習，他就會努力。YT親自前往學校後，這位學生最終成功升學，這讓他決定展開School tour。YT表示：「相比起同學們覺得見到YT好幸福啊，我覺得我更加幸福，去到唔同學校，同學們比咗好多好好嘅問題，然後大家一齊成長，反而填補我心靈。」

當被問及《離別時刻》是否受到School tour期間的感觸而創作時，YT表示肯定。他提到，看到學生們擁有許多青春和快樂的回憶，讓他感受到創作的靈感。對於有些人認為YT懷念自己的學生生涯，他坦言其實並不喜歡那段時光。小學時期，由於語言不通，他曾遭遇同學的言語欺凌；而在中學時，更是長期受到欺負，甚至遭人圍攻毆打，連老師也曾貶低他，讓他感到自己毫無價值。

受過去經歷的影響，YT在進行School tour時，常常會建議同樣受到欺凌的同學：「首先唔好因為唔敢唔想唔去求救，必須要同人講唔好自己死頂，其次要保護好自己，一個人要擁有足夠嘅攻擊力，喺適當嘅時候保護自己同身邊嘅人。」YT未來亦希望能在紅館舉行個人演唱會，雖然目前正在申請，但難度頗高，並不忘強調School tour的旅程將會持續下去直至完成。