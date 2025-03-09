江嘉敏離巢重拾鋼琴夢　坦言未有簽公司打算

藝人江嘉敏現身九龍塘出席音樂分享會，到場支持克羅地亞鋼琴家Maksim，江嘉敏從小學習鋼琴，12歲已考演奏級，對音樂的熱愛由此可見一斑。在採訪中，江嘉敏坦言自己以往在練習鋼琴上曾經投入十幾個小時，甚至練到手指流血。近十年來，她主要練習流行曲，或在台慶和慈善表演的時候才會練琴，但最近她開始重新勤奮練習，渴望提升自己的技巧。

江嘉敏透露自己自小手指少一個骨位，這對她的鋼琴練習造成了一定的困難。然而，她對音樂的熱情始終不減，以前常常在YouTube上搜尋其他鋼琴家的表演，欣賞Maksim在演奏中加入自己元素的表演方式，之後便有開始持續留意他：「Maksim彈咗首我好鍾意嘅歌，我無諗過佢今日會彈呢首，好驚喜好震撼。」她坦言，這次經歷讓她後悔之前不夠努力練琴，並希望未來有機會能與Maksim合奏。

早前從無綫離巢的江嘉敏，透露最近的工作安排多與音樂有關，例如鋼琴、唱歌、自彈自唱等，她表示：「好多人細個學都係畀父母逼，我唔係，我幼稚園拉住媽咪去琴行，所以依家pick up返都好開心，媽咪都好開心，比咗咁多錢學，終於肯練返。」

問及以往曾被拖糧的經歷，她表示現在識問多些，簽合約保障自己，她笑言離開公司後，工作上要自己處理夾期、工作內容和價錢等，甚至有試過被客人教返自己，出席活動亦要自己安排梳妝打扮，但她坦言未有簽新公司的想法，更想自己能學習更多的事。