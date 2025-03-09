Gin Lee期待開騷　簽唱會數百粉絲撐場送驚喜

歌手李幸倪（Gin Lee）籌備2年再推全新專輯《Leap of Faith》，今日（9日）在東港城舉行新碟首個簽唱會 ，獲數百粉絲到場支持。現場Gin獲粉絲獻花，有粉絲更扮成Gin的愛貓「杏仁糊」給她驚喜，Gin跟粉絲們大玩遊戲，而在唱歌環節中由原定兩首加碼到3首歌，她又清唱其他歌曲以滿足粉絲，非常寵粉。

Gin受訪時坦言唱不夠：「我已經偷偷唱多首，但都係唔夠喉呀！今日好開心同粉絲聚會，佢哋好好，一開始可以換簽唱證，佢哋即時換。」她稱最想當然是開演唱會唱個夠，並早已入紙紅館申請，但預計也要明年才有檔期：「其他場館都會考慮，只要時間夾到，唱現場係最開心，因為可以同粉絲直接交流音樂。」除音樂上，她透露有定期舉行粉絲聚會一齊做義工，例如捐血、探訪等：「我哋有個義工團隊，但就冇慈善基金，因為手續比較繁複，依家出力先，一來可以同粉絲聯繫，二來又可以做啲有意義嘅事，為社會出一分力。」她自言歌迷會目前人數只有逾千人，希望有更多人入會，有助推動及籌備更多活動。

提到今次大碟，她指籌備兩年終推出，非常感動：「好多謝公司，呢個年代仲出到實體碟係好幸福，我知道係好難得出到碟，所以我放咗好多生活照喺入面，仲有書簽、貼紙等乜都有。（有冇邊張相係比較特別？）有一張相係一支筆，係我簽約英皇時用嘅筆，支筆係一個見證，代表開始新旅程，所以好有特別意義。（將來簽婚書都係用呢支筆？）我唔知幾時結婚，唔知到時仲用唔用到，可能簽續約快過簽婚書。」她揚言要將筆鎖入保險箱好好保存。

另外，她早前獲炎明熹（Gigi）請食飯，她笑言今次是對方首次請她食飯，令她有老懷安慰之感：「佢好乖女，我經常請佢食飯㗎，不過佢以前太細冇零用錢，依家有少少錢可以請我食飯。我會再約佢，但佢最近學業好忙，等佢忙完再約。（佢合約有啲問題，你有冇鼓勵佢？）我見佢個狀態好好，唔需要擔心，佢自己有計劃，我同佢講如果佢需要搵人傾偈或者畀意見，可以隨時搵我，我冇問佢太多嘢，唔想畀壓力佢。（佢讀時裝設計，可以叫佢幫你設計衫？）好喎！係個好提議。」她又指Gigi成熟不少，比以前更開朗及更大膽表達自己：「佢以前好驚，講嘢謹慎啲，依家開朗咗，講嘢好搞笑，我畀佢笑死，諗法係好跳出框框。」