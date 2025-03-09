倪樂琳首度主持美食綜藝　一啖沙蟲一啖蠔　

由林正峰及倪樂琳（Ellyn）等主持的無綫節目《鮮美湛江美景遊》今晚（9日）首播，一眾主持將為觀眾介紹湛江美景及美食。首度主持綜藝節目的Ellyn表現不錯，更孖住李家鼎啄實林正峰，而李家鼎對她讚不絕口。

首集攝製隊走訪湛江漁人碼頭，見識難得一見的鷹鯧魚之餘，Ellyn還嘗試「活捉」。之後他們又品嘗新鮮現撈的湛江蠔，原來此乃Ellyn人生首度吃蠔，除品嘗了原汁原味的清蒸生蠔外，還試食芝士焗蠔、菠蘿焗蠔及泰式蠔等等，可謂大快朵頤。及後主持人門再品嘗足料的湛江撈粉、特色雞煲以及麻章燒豬，Ellyn還膽粗粗吃了沙蟲及泥丁。她受訪表示自己鼓起很大勇氣才做到：「好大突破，成世都冇辦法想像會將佢哋擺入口！我本身已經好怕蟲，更加唔好話擺入口，但原來味道都Ok，尤其炸沙蟲，只要你唔好諗住佢係沙蟲就得。」

Ellyn不禁感激前輩們對自己從旁照顧：「佢哋傍住我，我記得拍第一個Item時，其實都Ng咗幾次，佢哋就叫我唔好緊張，之後適應咗慢慢去番正軌。李家鼎見到我有啲位唔記得入（要講嘢），會輕輕拍我，提我要講嘢喇，又教我讀長稿嘅秘訣。」