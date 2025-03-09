顏米羔生日被追數　自稱冇工開：唔係你睇得咁風光

歌手顏米羔在2023年參加《中年好聲音2》奪得第3名，而為人所熟悉，今日（9日）是他44歲生日，他跟fans聚會慶祝，在社交網分享開心片段，不過有一位網友竟然公開追數，還晒出多張疑似與顏米羔私訊的對話截圖，訊息上的名字寫上「Mic-go顏」，先後在去年年6月25及30日向顏米羔發出短訊問：「幾時找數？」疑似顏米羔回覆：「兄弟，其實我由上年到依家都冇工作收入，得啲好散嘅Job仔維持住，叫做好彩冇咩要特別使錢。比賽完到依家都未收到公司一蚊糧，生活精彩，但未有落袋，一分匹布咁長，搵日見面，好耐冇傾偈喇，我都經歷咗一個好難形容嘅旅程，辛苦但係堅持，我記得㗎兄弟，我會盡快settle約，好耐冇見。」追債人有嘗試約期見面，但似乎得不到回覆，之後在去年11月再發短訊，至昨日又發短訊都沒有回音。

及後，顏米羔官方社交網晒出幾張對話截圖回應事件，當中包括已還款給「好兄弟」的銀行收據，他留言：「兄弟，我明你失望，但你選擇用呢個方法，其實傷害會好大。我承認我無好好溝通，真係好長篇，亦係我個人嘅嘢冇必要你去體諒，我才剛剛Settle好我之前自己嘅事情，我都唔係你睇得咁風光，一直在努力中，有事慢慢講，何必咁樣傷害。我無咗電話記錄，你話我知數目係幾多，我搞咗畀你先。」

該名「好兄弟」亦再回應顏米羔：「有邊次唔係幫得到就幫，兄弟唔係叫就得，我哋都上過堂，我哋行為先係反映我哋所作所為。錢嗰度我最開初係話20k…Threads嗰度我收埋咗，你睇吓點出番畀我。」最後顏米羔傳了一張25,000元的銀行收據相片給對方。