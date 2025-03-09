Jace學外國歌手表演飲酒助興　Lolly Talk以Twins為目標

歌手陳凱詠前晚偕同周殷廷，及女團Lolly Talk於西九齊齊開唱。JACE為投入演出竟當眾化身「酒鬼」，更自爆希望早日成為「獨立跳唱歌手」。Lolly Talk則以「師姐」Twins為目標，意欲登上大舞台與粉絲互動。

陳凱詠（JACE）、周殷廷（YT）及Lolly Talk前晚的演出吸引大批粉絲捧場，相當墟冚。JACE演唱期間，竟於台上「飲酒助興」：「其實我咩情況都會飲酒，養聲最主要係識保護聲帶、飲多啲水，但係開心反而緊要啲。我見啲外國歌手成日會唱兩句、飲兩啖，一直都好想試吓，所以頭先試咗啦，聽到台下大叫飲杯！」她直言正在儲快歌，望早日成為「獨立跳唱歌手」。

即場演繹了5首歌的她坦言「唔夠喉」，又指感受到歌迷的熱情，令自己感動到眼濕濕。月前於「叱咤頒獎禮」中首奪女歌手銀獎的她，談到「衝金」即直言：「有獎好開心喇，但唔會係我創作嘅起點同做音樂嘅原因，為衝金做歌就有啲本末倒買置嘞﹗」

另外，Lolly Talk以短裙登場，獻唱多首經典女團金曲，她們異口同聲表示：「我哋好鍾意Twins，《明愛暗戀補習社》係佢哋第一首歌，可以翻唱佢哋啲歌係驚喜。（練佢側手翻？）我哋有同排舞師講過，但要時間練吓先，依家唔敢獻醜住。」她們獻唱時，全場亮起手機「伴唱」，場面壯觀。當問到會否計劃以Twins為目標，登「大場」舉行演唱會時，Lolly Talk坦言：「梗係想，首要目標係喺類似以前九展Star Hall更大嘅場地開騷，有粉絲支持嘅話或者可能仲可以登紅館，希望5年內達成心願啦。」