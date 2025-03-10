【是日通勝】

農曆二月十一

乙巳年 己卯月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：交易、立約、上樑

忌：祭祀、置產、畋獵

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：49、15、33

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

金牛座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而胡思亂想。

雙子座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

巨蟹座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

獅子座：易因小事觸怒另一半，快解釋清楚免誤會。

處女座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

天秤座：運勢回落，但仍勝過不少人，保持平常心。

天蠍座：人緣運不錯，可借助口才為事業帶來機遇。

人馬座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

山羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

水瓶座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

雙魚座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）猴 財運差

鼠：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

牛：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

虎：能跟伴侶融洽相處，迎來愉快的一天。

兔：易花掉冤枉錢，理財策略需作出調整。

龍：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

蛇：得力助手現身，事業發展易取得突破！

馬：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

羊：易為金錢利益起衝突，已婚者要慎言。

猴：是日沖煞，財運欠佳，易花掉冤枉錢。

雞：感情關係出現裂縫，再不補救有麻煩。

狗：身邊多小人，勿輕易相信別人的說話。

豬：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

惟有人品，可立一生

有一段詩句在網絡上流傳甚廣：「喜歡一個人，始於顏值，陷於才華，忠於人品。」意思顯淺，說明了人與人之間交往，品行好的重要性。

可是我們又常常聽到一句話「江山易改，品性難移」，真的嗎？

其實每個人天生的品性是可以從八字查到，當知道後，就可以在後天盡量更正，繼而影響

一個人的運。

人品就是人生通行證，也是最好的名片，人品好的人，表裏如一，坦坦蕩蕩，不玩手段。花開花落，四季變化，惟有人品好，運氣得到收集，同時與好人品的人相處，互補不足，才能久處不厭。正如生於春天的人士最合適配秋天出生的人，夏天出生的人士最合適配冬天出生的人士。

信不信由你，相由心生，當你運氣到，面上的氣質也表現出來。即保持良好格局，就是你的未來結局。

今年開始連續三年流年五行木火多，因此春夏天出生的人會有點阻滯，但如在大運中，影響可減小。