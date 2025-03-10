Ian飛倫敦準備海外巡唱　自爆肌肉未到巔峰

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）成團中首位展開海外巡唱，將於3月12日於倫敦開騷，Ian於尋晚（9日）啟程出發為演出作準備，約有百多位Ian粉絲「Hellosss」聞風而至，手執燈牌、應援手幅於VIP通道守候，迫爆機場方面劃設嘅粉絲區域，亦有十數人選擇喺對面馬路遠觀Ian，機場亦派出保安及職員維持秩序，並有航空公司職員於現場作安排。Ian於晚上9時45分乘七人車現身VIP通道入口，戴Cap帽同口罩嘅Ian揮手、鞠躬回應粉絲熱情支持，亦大方企定定畀大家影相。

Ian接受訪問時，被問到出發到首站倫敦心情如何？佢表示緊張、少少壓力，巡唱第一場希望做到120分畀大家睇。佢又指最近休息得麻麻哋，日前氣溫急降下拍攝MV，要喺山頂及海邊等戶外作拍攝，因此吹足成日風，但身體狀況OK，只係喉嚨有啲乾，因此都盡量休息保持最佳狀態。問到肌肉狀態如何？佢笑言未到巔峰，會唔會着背心就視乎當地天氣，佢就有帶定背心。佢形容依家肌肉係7分，同香港演唱時差唔多，最近瘦咗啲，可能上台時比較顯線條，又指皮膚白，打燈後會比較浮腫。

問到歌單，Ian形容是小驚喜，要睇歌迷收唔收貨，可能會有新歌，造型方面也有新衫同和監製細榮緊密聯繫。Ian仲自爆長途機比較難瞓覺，因此帶備褪黑素助眠，更笑稱為維持身型而唔敢食飛機餐，近日都食健身餐。提到拍MV是否有新作品好快推出？佢指最近進入後期，會有小修改，相信好快就同大家見面，希望歌迷喜歡新歌，預告係自己創作及特別風格。他又透露帶埋樂器出發，會繼續彈樂器取靈感。談到Ian都喜歡剛離世嘅歌手方大同，問到倫敦站會否有致敬環節？Ian賣關子道表示拭目以待。

Ian表示完騷後會留當地放假，家姐家庭同喺當地，上一次見面已係其7月演唱會，家姐同家人回港欣賞，今次就佢過去佢哋主場，可以探家人、陪家人幾日。不過4月演出家人就未能回港欣賞，因為小朋友需要返學。問到姨甥可有仰慕佢？Ian笑說最細只只有4歲，佢哋會話舅父仔做嘅嘢好犀利、好難，好支持佢，會傳短訊叫佢加油。家姐大仔都有傳短訊畀佢，話今次唔去睇騷，因為太夜，唔想隔日返學請假，Ian幾欣賞其態度，好誠實，所以好尊重佢嘅決定。