海上膠囊小築　未來感十足

海平面持續上升，陸地有機會被淹沒，給人類的未來帶來不確定性，面對這項挑戰，建立水上屋成為不少設計師探索的課題。由設計師Ali Baghizadeh與Aramdokht Jabbari創辦的工作室Owron_Studio，發表了多款用諸四海皆可的建築概念，其中「Sky Pods」更是極具未來感！

貌似球形吊車

提起水上屋，相信大部分人都會聯想起馬爾代夫、加勒比（Caribbean）等度假勝地，而今次介紹的概念建築「Sky Pods」，有別於Overwater Bungalows的獨立平房建築，而是由多個貌似膠囊的獨立單位串連而成，可用作住宅或酒店。

「Sky Pods」的設計不止一款，有些單位似膠囊，造型較長，一個疊一個的懸浮於水上，旁邊有巨型支架撐起並提供連接通道；另一款的單位設計像球形吊車，由巨大圓形支架串連起來。從預想圖所見，單位非一般混凝土建築，其銀色金屬外殼散發出冷冽光澤，很有未來感，且可抵禦風浪侵蝕與極端天氣。另外，每個單位均裝有落地玻璃窗，景觀開揚，加上窗口面向經過巧妙安排，確保私隱不會受左鄰右里騷擾。

室內方面，每個角落均見圓潤的弧線，加上牆身、家具以白色為主，配合燈槽散發的暖光，予人柔和、舒適的感覺。順帶一提，天花板設有圓形天窗，白天可引入自然光，入夜後則可欣賞星空，一舉兩得。