孟耿如長文為黃子佼道歉：不會再出現在公眾視野

台灣主持黃子佼因持有多部未成年私密片，遭判有期徒刑8個月，連帶老婆孟耿如受到牽連，演藝事業全面停擺外，社交網更一度關閉，直到去年底才重開社交網的她，日前又再受老公黃子佼連累，宣布將無限期關閉所有社交網外，亦強調黃子佼未來不會出現在公眾視野。

今日（9日）孟耿如透過社交網發長文道：「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」並表示黃子佼沒有復出演藝圈的計劃，自己也不會支持：「我將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。」對此，不少網友認為黃子佼的錯不該「禍及妻女」，並希望孟耿如可以繼續加油，期待更多新作品面世之餘，亦有網友怒道：「是感覺到要被抵制才發這篇文嗎？」、「黃先生擁有2000多部的小朋友影像欸！不道歉只是一直狡辯！這真的是可以輕易去原諒的嗎？」、「你選擇了跟黃先生（黃子佼）一起，那麼這些就是你們應該承受的，不要出現在大眾面前，好好反省道歉才是吧！尤其是影片裏那些受害的未成年們，他們要用一生去面對修補傷痕，而你們只是消失在大眾面前一點都不過分好嗎！」

不過有網友發現，原來孟耿如昨日同日被好友Tag正身在日本開心玩樂，與她社交網聲明底下可憐她的留言好有「衝突」感覺。有網友指孟耿如朋友昨日發動態，不代表眾人是昨日人在日本，亦有可能係是好友返台後才PO文。而孟耿如決定關閉社群，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長，同遭網友寸說：「誰來守護被黃子佼傷害的女孩們？」