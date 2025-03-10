宣布5月新加坡開4場騷！GaGa任客席主持擺爛作《小丑2》上枱自嘲

美國百變天后Lady GaGa去年主演的電影《小丑：雙瘋》（Joker: Folie a Deux）被批評為「爛片」，而影片上月在「爛片奧斯卡」《金草莓獎》上獲多個獎，其中包括與「小丑」華堅馮力士（Joaquin Pheonix）一同奪得最差銀幕拍檔，而GaGa前晚擔任綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Live）的客席主持，在開場中GaGa更以獲《金草莓獎》來開玩笑。

GaGa說：「拎佢哋嚟開玩笑。我愛贏獎，我準備成為『EGORT』（即艾美獎、金球獎、奧斯卡、金草莓獎、東尼獎），呢個就似EGOT，不過好令人受傷。」最後GaGa搞笑地向觀眾承諾：「我答應去演戲同唱歌，同埋唔拍《小丑3》。」

另方面，14次格林美獎得主GaGa日前發行第7張專輯《MAYHEM》，標誌著她回歸流行音樂，並創作出一張大膽、多元，且深具個人情感的專輯。而GaGa今日正式宣布將於今年5月到新加坡舉行巡迴演唱會《MAYHEM》。她將於5月18日、19日、21日與24日於當地國家體育館舉行4場騷。