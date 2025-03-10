黃子佼享天倫遭圈內外群起撻伐　老婆被轟：與惡同行

台灣主持黃子佼因持有未成年少女影音遭判有期徒刑8個月，雖然其涉性侵多位未成年少女案罪嫌不足，獲不起訴處分甩身，不過已令其聲譽受挫，圈中萬人唾棄。近日佢同老婆孟耿如被拍得一家三口同友人聚會溫馨相，明顯走出陰霾樂享天倫，點知再次引發圈中人士連環撻伐！

當中台灣劇集《國際橋牌社》導演汪怡昕尋日（9日）發文針對黃子佼性醜聞案件，有感而發表示：「說實話，台灣的影視圈是最多懦弱者和偽善者的集合地」痛批演藝圈現象：「對有權有勢的犯罪者，總是百般呵護。對圈內的勇於發聲的受害者，總是幫着加害者百般的糟蹋！台灣影視圈是一個偽善者濃度最高的國度！」

汪怡昕提到黃子佼被搜出持有未成年性剝削影片遭判刑：「但他在法庭上不認為他有罪。」汪怡昕直言外界給予演員、政治人物等公眾人物好大話語權，因為佢哋展現咗好多一般人現實生活中無法達到嘅想像，喺影視圈、政治圈中錯綜複雜嘅權勢、利益關係交纏下，圈中人演繹各種冠冕堂皇嘅正義故事：「我們比我們以為的要容易妥協很多，即使你在人前扮演的是正義使者。」

台灣兩性作家柳喪彪亦於8日怒斥，發文提到見到黃子佼夫婦開心出遊嘅報道，引發網友不滿，揚言要拒睇孟耿如參演劇《我們與惡的距離2》，但亦有另一派網友護航，認為咁樣係一種霸凌，並喊話「禍不及家人」、「這些酸民就是在上演與惡」等言論。

柳喪彪續怒斥網友、並附上黃子佼案件判決書連結，言詞犀利表示：「我相信孟耿如識字，也確定他們家沒斷網，更不用說判決書會寄到他們家」佢直言一般正常人只要細讀判決書，相信都會有生理及心理不適反應，喺此情況下，孟耿如卻冇同黃子佼保持距離，亦冇對黃子佼嘅「毫無悔意」有所行動。柳喪彪寸孟耿如「戲照演、英文照學、心靈課程照開、咖啡照喝、天倫之樂繼續享…」指佢嘅行為就係選擇繼續「與惡同行」，亦可能造成受害者或其家庭二次傷害。柳喪彪強調黃子佼犯下的罪刑是相當危險的，並唔係用「年輕時懵懂無知」就可以解釋過去，稱係來自人格上「極惡」及「病態」，認為喺多方考量下孟耿如都應該同對方劃清界線。