白靈宣布出書爆與一線明星床事　警告：佢哋將會好緊張！

美籍華裔女星白靈日前接受英國傳媒訪問宣布將推出爆料書大爆與一眾名人紅星的「性史」，並揚言內容會令人震驚！

現年60歲的白靈於90年代越洋搵食拍過不少荷里活電影，而最廣為談論就是她與多位名人紅星包括Lionel Richie、Chris Isaak、米奇洛基（Mickey Rourke）、Bill Maher以及美國男子組合Backstreet Boys的成員Nick Carter等的戀情。

她受訪時表明美國天后Britney Spears幾年前推出的爆料自傳啟發她出自傳《My Outrageous Romances In Hollywood》（我在荷里活駭人的浪漫史）。而白靈表示目前正埋頭苦幹寫書，而內容就是環繞她與圈中人的情史。她表示：「我只是覺得在我人生的這個階段，是時候講述這些關於那些人人都認識的人的迷人故事了。沒有人有這樣的愛情故事。因為我是單身，所以我可以和任何我想約會的人約會。我想也許我遇到了所有這些名人，其中大多數是我要寫的......」而她更點名書中將會出現米奇洛基：「我最初擔心如爆名會有問題，但我之後徵詢律師，你表示如果內容是真的就可以用真名。所以我會用真名，因為這是真相。」她預告內容會令人好震驚：「他們會緊張。我會緊張。內容會震驚。這是一個我需要去講的故事。」