張馳豪自認直男　詹天文主動出擊

歌手張馳豪（Aska）、詹天文（Windy）、張天穎、力臻和Michael C今日（10日）現身電台記者會，宣布下月推出《現在就愛》廣播劇，張馳豪較有經驗，是第二度聲演廣播劇，Windy就第一次，之前錄了一集，看到大家雖然聲演，但都七情上面，相當投入。Aska透露劇中有四個關係，感情複雜，及離離合合，問會否有男男戲？他笑言大家要留意一下。現實中未試過被女仔追求，自言這方面很蠢，是直男。Windy就表示初中時對意中人會主動出擊，會主動傳短訊傾偈，但現在就沒有心儀對象。

現場他們寫下10年後的願望放入時間錦囊，Aska和Windy都寫下想開個唱的心願，Aska直言希望在紅館開騷，Windy講笑想去更大的舞台，希望到啟德體育園開騷。另外Aska又寫下希望「感情穩定」，問Aska是否已經脫單成功？他笑言：「呢個寫畀40歲嘅自己，所以希望感情穩定，感情不單止愛情，友情和親情。（40歲想成家立室？）唔敢講，細個以為自己30歲會結婚。」提到本周五是白色情人節，Aska爆從未收過女仔的朱古力，不排除今年會自己整朱古力給自己。Windy自知廚藝不佳，所以從未送過朱古力給男生。